Вильфанд спрогнозировал весеннюю погоду в южных регионах России

«Говоря о южной части европейской России, действительно приходит ассоциация с весенней погодой, потому что очень высокие температуры. С субботы в Южном федеральном округе (ЮФО) дневные температуры будут в диапазоне 13−18 градусов тепла. Это касается и Краснодарского Края, и Черноморского побережья», — сказал он, отметив, что высокие температуры ожидаются и в Ставропольском крае Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
По словам метеоролога, температурный фон ночью в этих регионах будет на уровне 6−10 градусов. «Сейчас там антициклональный режим погоды, и пока никаких опасных явлений не прогнозируется», — добавил он, отметив, что осадки также не ожидаются.
Вильфанд рассказал, что в нескольких регионах СКФО и ЮФО 8 февраля были побиты рекордные температуры для этого дня. «Новый рекорд был установлен в Астрахани, там — плюс 14,7 градуса, в Элисте — 12,7 градуса тепла, в Нальчике — плюс 17,8 градуса, во Владикавказе — 19,7 градуса выше нуля, а в Грозном — плюс 21,8 градуса», — сказал он, отметив, что это связано с переносом очень теплых воздушных масс как с Атлантики, так и из Малой Азии.
Кроме того, метеоролог подчеркнул, что в Ростовской области в выходные дни прогнозируется неблагоприятная погода. «Ожидается налипание мокрого снега, сильный гололед и гололедно-изморозевые отложения», — рассказал он. Также в Волгоградской области прогнозируется снег и гололедно-изморозевые отложения, добавил метеоролог.