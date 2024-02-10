В Красноярске зафиксировали температурный рекорд в плюс 6 градусов
Последний раз такой показатель был в 1936 году.
Последний раз такой показатель был в 1936 году.
ТАСС, 10 февраля. Температурный рекорд в плюс 6 градусов установлен в Красноярске, последний раз такой показатель был 10 февраля 88 лет назад — в 1936 году, в городе также наблюдались осадки в виде дождя. Данные об этом размещены на сайте Гидрометцентра.
«Максимальная температура 6 градусов — 1936 г. (по данным за 95 лет)», — сказано на сайте ведомства. Также, согласно опубликованным данным, в Красноярске облачно, порывы ветра достигают 14 м/с. При этом, по данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в южных районах Красноярского края прогнозируется сильный западный ветер, порывы которого могут достигать местами 25 м/с и более, сильный снег, метели.
В Томске также приблизились к температурному рекорду, здесь температура воздуха 10 февраля составляет плюс 3 градуса. В 1946 году в этот день она достигала значения плюс 4,4 градуса.
«Сказать, что дождь в феврале — это обычное явление, нельзя, но такое встречается. Воздушная масса с юга пришла, температурный фон сильно повысился, за счет этого осадки, которые выпадают с облачности, с верхних слоев долетели до земли в виде дождя, то есть успели растаять. Сейчас уже температура пошла на отрицательную, дальше будет только понижаться», — сказала ТАСС начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.