В Ростовской области из-за ледяного дождя без света остались 70 тыс. человек

«В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 70 тыс. человек», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что к аварийно-восстановительным работам в настоящее время привлечены 92 бригады в составе 265 человек и 102 единицы специальной техники.
В середине декабря прошлого года более 570 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках на несколько дней остались без энергоснабжения из-за обморожения и обрыва проводов. К таким последствиям привели прошедший там ледяной дождь и сильный ветер. Как отмечалось, в Ростовской области в работах к восстановлению энергоснабжения тогда привлекли 455 сотрудников и 178 единиц спецтехники.