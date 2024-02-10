21:05 (мск), источник: Известия

В Ростовской области из-за ледяного дождя без света остались 70 тыс. человек

В Ростовской области из-за мокрого снега и ледяного дождя происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщили в Минэнерго РФ в субботу, 10 февраля.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 70 тыс. человек», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что к аварийно-восстановительным работам в настоящее время привлечены 92 бригады в составе 265 человек и 102 единицы специальной техники.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине декабря прошлого года более 570 тыс. потребителей в Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республиках на несколько дней остались без энергоснабжения из-за обморожения и обрыва проводов. К таким последствиям привели прошедший там ледяной дождь и сильный ветер. Как отмечалось, в Ростовской области в работах к восстановлению энергоснабжения тогда привлекли 455 сотрудников и 178 единиц спецтехники.

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