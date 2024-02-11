Что из испортившихся запасов можно отправить в компост, а что нет?
Почему плесень неприемлема для сада и огорода ни в каком виде.
Почему плесень неприемлема для сада и огорода ни в каком виде.
Зима подходит к концу, а вместе с ней и зимние запасы в погребах, подвалах и других хранилищах, куда определили их прошлой осенью дачники. Потери при хранении неизбежны, и количество их к концу февраля обычно увеличивается. Рачительные хозяева предпочитают не выбрасывать испортившееся, а использовать его в новом сезоне для удобрения и отправляют в компост. Только вот многие из них забывают, что далеко не все из отбросов можно так использовать. Чего же не следует превращать в органику — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Принцип отбора в данном случае вполне аналогичен летне-осеннему периоду, когда, например, в садах можно наблюдать большое количество падалицы яблок или груш, или иных плодов. Для компостирования годятся только те, на которых нет признаков плесени. Подгнившие, подвядшие, приобретшие киселеобразную консистенцию — все годится, но вот если вы замечаете плесень — просто уничтожайте, только не в компост. Иначе после внесения такого компоста в почву неприятных хлопот не оберетесь.
Это касается не только фруктов, но и не вынесших испытания хранением овощей: клубней картофеля, кабачков, тыкв, патиссонов и так далее. Признаки плесени им тоже служат приговором непригодности.
Еще один момент. Кроме плесневелых отбросов очень не рекомендуются потерявшие кондицию запасы, которые перед закладкой на хранение подвергались интенсивной обработке гербицидами и/или пестицидами. Да, среди дачников, склонных в основном к избеганию лишней «химии», мало кто такого рода обработками занимается в превосходной степени, однако на всякий случай имейте это в виду.
И вот такая деталь. Прежде чем отправлять несохранившиеся плоды в компост, лучше предварительно измельчить их и просыпать обычной пищевой содой. Просто многие овощи и фрукты содержат в себе кислоты, которые затем могут проникнуть в компост и при внесении в почву стать причиной нарушения кислотного баланса. А сода попросту нейтрализует это негативное воздействие.