В какую погоду лучше всего залечивать раны на плодовых деревьях?
Эксперт разъяснил опасность влажности и хрупкости.
Эксперт разъяснил опасность влажности и хрупкости.
Ближе к концу зимы в саду все яснее проявляются полученные деревьями за холодные месяцы повреждения — последствия ледяных дождей, чередований оттепелей и морозов, следы жизнедеятельности всевозможных грызунов. Надо лечить, но вот как подобрать оптимальный момент для этого?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
— В принципе, самых неотложных мер требуют повреждения коры в нижней части ствола. Обломы ветвей, морозобоины, безусловно, также не подарок, однако с такими повреждениями можно и немного подождать. Но имейте в виду — сейчас, в конце зимы, вы именно принимаете самые необходимые меры, но не лечите деревья до конца — это уже вопрос весенний, поскольку для нормальной ликвидации последствий необходим выход из состояния покоя и сокодвижение. А сейчас мы только обеспечиваем его будущее восстановление, насколько это возможно.
Поэтому места повреждений вы просто заделываете садовым варом или обматываете пищевой пленкой, а места надломленных ветвей соединяете между собой с помощью той же пленки или изоленты.
При этом важно понимать, что соединение краев надломленой ветки или заделку трещин и морозобоин оптимально проводить при определенных условиях. А именно: день предварительной помощи саду должен быть обязательно сухим. Необязательно солнечным, но без осадков: повышенная влажность нам ни к чему, поскольку под пленкой или изолентой излишек влаги через некоторое время способен обернуться процессом гниения, а то, что вы это вовремя заметите и пресечете, — отнюдь не факт.
Кроме того, очень желательно, чтобы температура воздуха в такой день была нулевой или слабоположительной: мороз делает древесину хрупкой, и в процессе оказания первой помощи вы с высокой долей вероятности нанесете дереву дополнительные повреждения.