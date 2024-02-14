Биолог рассказала, какую рассаду нужно сеять в феврале

По словам эксперта, в текущем месяце следует проверить семена будущей рассады на целостность и жизнеспособность, при необходимости провести процедуры предпосевной обработки.
«Как узнать, какие культуры уже следует сеять, а какие — подождать? Посмотрите на вегетационный период культуры (отрезок времени от прорастания до начала активного периода плодоношения). У сладкого перца и баклажана он очень длинный — 100−150 суток. Приплюсуйте время от посева до появления всходов. Если рассчитываете получить урожай в июле, то сеять нужно в феврале. Еще одна культура — сельдерей, особенно корневой. Его период созревания — 160−180 дней. Февраль — самое время для посева этой культуры на рассаду», — сказала она.
Семена огурца и тыквы не стоит сеять так рано, отметила Татаренко, растут они быстро, но при этом являются теплолюбивыми: заморозки не переносят, рано их в грунт не высадишь.
«Рассада успеет вытянуться и будет занимать весь подоконник. Да и в таком виде она плохо переносит высадку в грунт. Рассаду томатов, брокколи и цветной капусты высаживайте в зависимости от сорта и срока созревания», — сказала специалист.
Среди декоративных культур самое время сеять петунию и лобелию, добавила собеседница издания.
«Планирование грядок: разработайте план посадки, учитывая сортовой состав, размещение растений на грядках, а также поворотность культур для улучшения земледелия. Подготовка почвы на грядках: набросайте на них побольше снега для накопления влаги. Подготовка инструментов и оборудования: проверьте инвентарь и садовый инструментарий. Очистите, заточите и подготовьте все необходимые инструменты для работы на грядках в ближайшее время», — заключила Татаренко.