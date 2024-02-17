Весенние работы в саду и огороде: как правильно открыть дачный сезон

Первый приезд на дачу после окончания зимы посвятите генеральной уборке участка. Уберите прошлогоднюю листву и прочий мусор, оставшийся после таяния снега. Собранный растительный мусор сложите в компостную кучу. Неорганический мусор утилизируйте в мусорных контейнерах. Уберите все укрывные материалы на теплолюбивых растениях, сложите их аккуратно в сарай.
Не спешите заходить в огород, пока почва не подсохла. В саду перемещайтесь по оборудованным садовым дорожкам. Если кучи снега слежались и долго не тают, переместите их в теплицу. Талая вода быстро впитается в почву и насытит ее влагой перед посадкой растений. Теплицу отремонтируйте и обработайте внутри железным купоросом от вредителей.
Что не нужно делать в саду весной? Не сжигайте сухую траву. Кроме прямой угрозы саду, огонь уничтожает полезных насекомых и резко снижает плодородие почвы.
Уход за плодовыми деревьями и кустарниками
Какие работы в саду сделать в марте? Первый весенний месяц — лучшее время для санитарной обрезки деревьев и кустарников на участке. Удалите полностью все сухие и аварийные деревья. Срубите под корень молодую поросль, чтобы она не вытягивала полезные соки.
На деревьях и кустарниках удалите больные, сухие и слабые побеги. Обработайте срезы, морозобоины и трещины садовым варом. Проредите кроны старых деревьев и плодовые кустарники.
Побелите стволы деревьев для защиты от вредителей. При температуре выше +5 °С опрыскайте садовые насаждения препаратами, защищающими от вредителей и болезней. Сделайте обработку до появления первых листиков.
Мульчирование, удобрение и перекопка почвы
Какие первые весенние работы на участке? Ранней весной вносите в почву органические и минеральные удобрения. Приступайте к работе сразу после таяния снега.
Не перепревший навоз и компост весной в почву не кладите, чтобы не перенасытить землю азотом. Блог по домоводству Martha Stewart советует рассыпать по участку перегной (ведро на 1 м²) за 3−4 недели до перекопки земли. Минеральные удобрения вносите в грунт по инструкции. Важным элементом для всех растений весной станут азотсодержащие вещества (мочевина, аммиачная селитра).
Перекопку земли начинайте, когда почва полностью оттает, и лишняя влага испарится. Если огород вскопан с осени, накройте землю пленкой для прогревания, затем разрыхлите верхний слой граблями.
Мульчируйте почву соломой, сеном, опилками, компостом для сохранения влаги после повышения температуры до +12 °С. В первую очередь мульчируйте приствольные круги плодовых деревьев и кустарников. На грядках применяйте мульчу в процессе посадки растений.
Обработка клумб и газонов
Очистите клумбы с многолетниками, уберите все отмершие остатки, как советует специалист по садоводству Андреа Бек. Снимите старый слой мульчи и укрывные материалы, разрыхлите почву вокруг кустов. Подкормите цветущие растения комплексными удобрениями.
Омолодите многолетники, цветущие осенью, путем деления корневища и клубней. Полученный посадочный материал высадите на новом месте. Опрыскайте растения для профилактики фунгицидами системного действия.
Если во дворе есть газон, сразу после схода снега подкормите траву азотным удобрением. Через 2 недели после внесения удобрения проведите вычесывание травы граблями, чтобы разрушить корку на поверхности. После очистки выполните аэрацию: проколите вилами грунт на газоне. Это необходимо для доступа воздуха к корням.
Посадочные весенние работы в саду
Весной прекрасно приживаются любые виды саженцев, если их сажать в плотную и влажную почву. Начинайте работы, когда снег полностью растаял, прошли заморозки и держится плюсовая температура.
Для посадки весной выбирают косточковые культуры (абрикос, алычу, персик, нектарин, вишню, сливу, черешню), ранние сорта яблок и груш, плодовые кустарники (малину, смородину, крыжовник). Высаживайте также декоративные культуры (кипарис, тую, итальянскую сосну), которые хорошо приживаются весной.
Займитесь посевом однолетних и многолетних цветов, посадите луковичные цветы. В теплом климате посев семян начинайте в конце марта. Хорошие всходы дают бархатцы, петуния, львиный зев, астры, дельфиниум. Рассаду цветов сажайте в открытый грунт с середины апреля, когда установится постоянная теплая погода.
Весенние посадки огородных культур начинайте после прогревания почвы выше +5 °С. Садовод и автор статей журнала для фермеров Робин Свитсер советует ориентироваться на цветение форзиции. Ее яркие желтые цветы сообщают, что земля прогрелась и можно сеять ранние культуры в открытую грядку.
Что посадить весной на даче? Высаживайте семена холодостойких культур, к которым относятся бобовые, морковь, лук-чернушка, репа, яровой чеснок, ранние сорта капусты, зеленные культуры (петрушка, укроп, пастернак, сельдерей). Чтобы восстановить плодородие почвы, посейте на свободных грядках сидераты (горчицу, овес, рожь, рапс). Подросшую зелень косите до цветения и перекапывайте эти участки за 2−3 недели до посадки основной культуры.
В апреле проводите посев в открытые грядки любых овощных культур. В теплых регионах высаживайте рассаду томатов, капусты, перца, огурцов, баклажанов, бахчевых. Делайте грядки для посева ранних культур на хорошо освещенном и безветренном участке.
Спланированные и проведенные весной работы на участке помогают растениям проснуться после зимы и включают планомерную подготовку к летнему периоду. В это время проводится посадка многих культур, которые легко приживаются в теплом грунте. Весенние мероприятия гарантируют дачникам хороший урожай фруктов и ягод.