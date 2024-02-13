10:25 (мск), источник: ТАСС Наука

Институт прикладной геофизики опроверг данные о сильной магнитной буре на Земле

В институте рассказали, что уровень магнитного возмущения достигнет максимум степени G2, то есть «умеренно», никак не влияющего на биологические организмы.

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МОСКВА, 13 февраля /ТАСС/. Специалисты не ожидают сильной магнитной бури на Земле 13 и 14 февраля, уровень магнитного возмущения достигнет максимум степени G2 (умеренно), сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Действительно, в начале февраля на Солнце было несколько вспышек с выбросом потока частиц в сторону Земли, но никаких сильных магнитных бурь на нашей планете 13 и 14 февраля не ожидается. Максимум степень возмущенности магнитного поля Земли достигнет уровня G2, то есть “умеренно”, никак не влияющего на биологические организмы», — сказал представитель института.

Согласно данным центра космической погоды, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на нулевом уровне. Эта степень измеряется по шкале из пяти показателей, где самым высоким является G5 (экстремально) а самым низким G1 (слабо).

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