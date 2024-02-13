Выявлено 1200 разрушающих планету утечек метана из мусорных свалок
Шансы избежать климатической катастрофы сводятся на нет.
Шансы избежать климатической катастрофы сводятся на нет.
Огромные утечки мощного парникового газа обрекут на провал климатические цели, говорят эксперты, но их пресечение быстро уменьшит глобальное потепление.
По данным The Guardian, с 2019 года произошло более 1000 крупных утечек мощного парникового газа метана со свалок бытовых отходов.
Анализ глобальных спутниковых данных со всего мира показывает, что густонаселенные страны Южной Азии стали горячей точкой для этих событий с высоким уровнем выбросов, а также Аргентина и Испания, развитые страны, где надлежащее обращение с отходами должно предотвращать утечки.
Свалки выделяют метан, когда органические отходы, такие как пищевые отходы, древесина, открытки, бумага и садовые отходы, разлагаются в отсутствие кислорода. Метан, также называемый природным газом, за 20 лет улавливает в атмосфере в 86 раз больше тепла, чем углекислый газ, что делает его важнейшей мишенью для действий в области изменения климата. Ученые заявили, что выбросы от неуправляемых свалок могут удвоиться к 2050 году по мере роста городского населения, что сводит на нет шансы избежать климатической катастрофы.
Как пишет The Guardian, cогласно новым данным, в период с января 2019 года по июнь 2023 года произошло в общей сложности 1256 случаев сверхизлучения метана. Пакистан, Индия и Бангладеш возглавляют список стран с наиболее крупными утечками, за ними следуют Аргентина, Узбекистан и Испания.
Выбросы на свалках можно сократить, в первую очередь, создавая меньше органических отходов, отводя их подальше от свалок или, по крайней мере, улавливая часть метана, который выделяется на свалках. Меры по пресечению утечек метана замедляют глобальное потепление быстрее, чем почти любая другая мера, и часто не являются дорогостоящими, причем некоторые меры даже окупаются, когда улавливаемый газ продается в качестве топлива.
Выбросы метана ускорились с 2007 года и сегодня являются причиной трети глобального потепления, приводящего к климатическому кризису, пишет The Guardian. Ускорение встревожило ученых, которые опасаются, что это самая большая угроза сохранению глобального потепления ниже 1,5 °C и может спровоцировать катастрофические климатические переломы. Быстрый рост, по-видимому, обусловлен глобальным потеплением, приводящим к увеличению производства метана в водно-болотных угодьях — потенциальный порочный круг, который делает сокращение антропогенных выбросов метана еще более актуальным.
Операции с ископаемым топливом оказываются причиной 40% выбросов, и The Guardian сообщила, что только в 2022 году на нефтяных, газовых и угольных предприятиях произошло более 1000 случаев сверхизлучения, многие из которых можно было бы легко устранить. Остальные 40% выбросов приходится на крупный рогатый скот и рисовые поля.
Профессор Юэн Нисбет, эксперт по метану из Лондонского Королевского университета Холлоуэй, отмечает: «Большие свалки выделяют большое количество метана, но сровнять бульдозерами почву над вонючей, горящей свалкой недорого. Это не ракетостроение».
Микробы в почве преобразуют метан в CO2. «Тогда теряется 97% парникового эффекта», — сказал Нисбет.
Карлос Сильва Фильо, президент Международной ассоциации твердых бытовых отходов, заявил, что глобальное обязательство 150 стран сократить выбросы метана на 30% к 2030 году не может быть достигнуто без решения проблемы выбросов в сфере переработки отходов. «Сокращение выбросов метана — единственное решение для достижения глобального целевого показателя температуры в 1,5 °C», — сказал он. «Если мы действительно сосредоточимся на сокращении выбросов метана в секторе отходов, это изменит правила игры».
Антуан Халфф, соучредитель компании Kayrros, которая предоставила Guardian анализ спутниковых снимков, говорит: «Отходы являются крупным источником метана, а в таких странах, как Индия, Пакистан и Бангладеш, это не только огромный источник выбросов парниковых газов, но и потерянный ресурс. возможность использовать топливный ресурс, который мог бы помочь удовлетворить энергетические потребности страны».
С 2020 года в Дели, столице Индии, произошло по меньшей мере 124 случая выброса сверхизлучателей с городских свалок. Доктор Рича Сингх из Центра науки и окружающей среды в Сити рассказывает, что, хотя утечкам метана в мировой нефтегазовой промышленности уделяется значительное внимание, сектор отходов также требует «срочного вмешательства».
Индия чрезвычайно подвержена последствиям климатического кризиса, что делает сокращение выбросов метана особенно важным, сказала она. Кроме того, очистка свалок положила бы конец пожарам и серьезному загрязнению воздуха и воды, которое они вызывают.
Метан образуется на свалках, когда пищевые отходы и другие органические материалы разлагаются микробами в среде, обедненной кислородом. Должным образом управляемые системы утилизации отходов либо перенаправляют органические материалы со свалок в биоразлагатели, которые производят метановое топливо, либо покрывают свалки и улавливают газ. Сжигание преобразует метан в CO2, гораздо менее мощный парниковый газ.
Метан — это следовой газ в атмосфере, около 0,0002% по объему. «Но если вы отправитесь на типичную свалку в Индии, его содержание может колебаться от 3% до 15%, что огромно», — говорит доктор Сингх. По ее словам, метановые пожары вспыхивают регулярно, в результате чего загрязнение воздуха, включая канцерогены, распространяется по целым городам.
В результате взрыва вблизи Лахора в Пакистане в феврале произошла утечка со скоростью 214 тонн в час, что эквивалентно 34 миллионам автомобильных выхлопов. Оценка утечек метана в Бангладеш сложна, поскольку незаконное подключение к газовым трубам является обычным явлением, вызывая крупные утечки в городских районах, которые трудно отличить от выбросов со свалок.
В большинстве развитых стран регулирование свалок означает, что исключаются случаи сверхизлучения. Однако Аргентина является исключением: с 2019 года на свалках отходов в столице, Буэнос-Айресе, произошло 100 случаев сверхизлучения.
По словам Нади Маццео, специалиста по обращению с отходами из Университета Буэнос-Айреса, некоторые участки свалок, по-видимому, хорошо управляются. «В Буэнос-Айресе самая современная свалка в Аргентине и одна из лучших в Латинской Америке». Однако на полигоне сбрасывается огромное количество мусора — около 15 000 тонн в день, и спутниковые данные, полученные в исследовании 2022 года, показали, что источником выбросов могут быть обнаруженные новые мусорные кучи.