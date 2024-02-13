Более ста тысяч россиян остались без света из-за непогоды
Более ста тысяч человек, которые проживают в ряде регионов России, остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
Более ста тысяч человек, которые проживают в ряде регионов России, остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
«Оперативные данные на 7:00 [по московскому времени] по количеству отключённых потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область — 52,3 тысячи человек, ЛНР — 41,9 тысячи человек, Волгоградская область — 11,5 тысячи человек», — говорится в сообщении.
Вместе с этим в министерстве уточнили, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение в Астраханской области.
В Саратове закрыли аэропорт Гагарин из-за ледяного дождя.
А ранее Life.ru писал, что вчера, 12 февраля, ледяной дождь накрыл Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую, Калужскую и Брянскую области. Из-за непогоды в регионах ввели режим ЧС и режим повышенной готовности. А в Москве ледяной дождь и гололедица должны закончиться 13 февраля. Днём снеговые тучи отойдут за пределы Подмосковья, а к полудню осадки в столице прекратятся, и москвичи увидят солнце.