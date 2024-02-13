Несколько районов Антальи оказались подтоплены из-за ливней

Мэр Антальи Мухиттин Боджек заявил журналистам, что власти города моментально бросили все силы на ликвидацию последствий. «Это был беспрецедентный дождь. Выпало до 300 мм на кв. м. Он начался накануне вечером, а затем усилился ночью. Задействованы 1450 сотрудников городских служб, включая пожарную охрану, спасателей, 290 транспортных средств. Были эвакуированы граждане из более 900 автомобилей [заблокированных из-за подтоплений], эвакуируются жилые дома», — сообщил он журналистам.
Ливни накрыли несколько основных районов Антальи — Коньяалты, Кепез, Аксу, Муратпаша. В них количество осадков зарегистрировано на уровне 185 — 280 мм на кв. м.
Ветер при этом достигал скорости 45 км/ч, на море поднялись высокие волны. Утром в городе оказались подтоплены часть подземных переходов, автотоннелей, где оказались заблокированы десятки машин. Вода проникла на первые этажи зданий. Аэропорт Антальи ночью временно не принимал некоторые рейсы.
Власти города запретили до нормализации обстановки выезд на дороги мотокурьерам. Также в пяти центральных районах Антальи сегодня отменены занятия в школах, а женщинам-госслужащим с детьми предоставлен выходной.
Коммунальные службы продолжают откачивать воду из подвалов домов и тоннелей. Ведется прочистка ливневой канализации и оценка вероятного ущерба.