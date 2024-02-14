10:30 (мск), источник: Московский комсомолец

Гренландия тает: названы катастрофические последствия для Земли

Потеря льда создает «петлю обратной связи».

Источник: Reuters

Гренландия становится все зеленее. Это может иметь огромные последствия для мира. Площадь таяния льда в Гренландии за последние три десятилетия примерно в 36 раз превышает площадь Нью-Йорка — земли, которые быстро уступают место водно-болотным угодьям и кустарникам, показывает исследование, опубликованное во вторник.

Количество растительности в Гренландии удвоилось в период с середины 1980-х по середину 2010-х годов, поскольку участки страны, которые когда-то были покрыты льдом и снегом, превратились в бесплодные скалы, водно-болотные угодья или кустарниковую зону. Только водно-болотные угодья за это время увеличились в четыре раза, отмечает CNN.

Проанализировав спутниковые снимки, ученые обнаружили, что Гренландия потеряла 28 707 квадратных километров льда за трехдесятилетний период, и предупредили о каскаде воздействий, которые могут иметь серьезные последствия для изменения климата и повышения уровня моря.

Повышение температуры воздуха привело к потере льда, что, в свою очередь, повысило температуру суши. Это вызвало таяние вечной мерзлоты, замерзшего слоя непосредственно под поверхностью Земли, который находится на большей части Арктики, и это таяние высвобождает углекислый газ и метан, которые нагревают планету, способствуя еще большему глобальному потеплению. Таяние вечной мерзлоты также вызывает нестабильность почвы, что может сказаться на инфраструктуре и зданиях.

«Мы видели признаки того, что потеря льда запускает другие реакции, которые приведут к дальнейшей потере льда и дальнейшему “озеленению” Гренландии, где тающий лед обнажает голые скалы, которые затем колонизируются тундрой и, в конечном счете, кустарником, — отмечает один из авторов доклада Джонатан Карривик в пресс-релизе. — В то же время вода, выделяющаяся из тающего льда, перемещает отложения и ил, которые в конечном итоге образуют водно-болотные угодья и топи».

Потеря льда создает так называемую петлю обратной связи, рассказывает CNN. Снег и лед обычно отражают солнечную энергию обратно в космос, предотвращая чрезмерный нагрев в некоторых частях Земли. Но по мере таяния льда эти районы поглощают больше солнечной энергии, повышая температуру поверхности суши, что может вызвать дальнейшее таяние и другие негативные последствия.

Таяние льда также увеличивает количество воды в озерах, где вода поглощает больше тепла, чем снег, что повышает температуру поверхности суши.

С 1970-х годов в Гренландии потепление в два раза превышает среднемировые темпы, и авторы исследования предупреждают, что в будущем возможны более экстремальные температуры.

Гренландия — самый большой остров в мире, который в основном покрыт льдом и ледничками. В стране, которая является автономной частью Королевства Дания, проживает около 57 000 человек. Большая часть населения является коренным населением, и многие люди там полагаются на природные экосистемы для своего выживания.

Майкл Граймс, ведущий автор доклада, сказал, что поступление донных отложений и питательных веществ в прибрежные воды было особенно проблематичным для общин коренных народов, которые полагаются на рыболовство, а также для охотников в других частях острова.

«Эти изменения имеют решающее значение, особенно для коренного населения, чьи традиционные методы ведения охотничьего хозяйства зависят от стабильности этих хрупких экосистем», — сказал он.

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«Более того, потеря массы льда в Гренландии вносит существенный вклад в глобальное повышение уровня моря, и эта тенденция создает серьезные проблемы как сейчас, так и в будущем».

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