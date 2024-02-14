Гренландия тает: названы катастрофические последствия для Земли
Потеря льда создает «петлю обратной связи».
Потеря льда создает «петлю обратной связи».
Гренландия становится все зеленее. Это может иметь огромные последствия для мира. Площадь таяния льда в Гренландии за последние три десятилетия примерно в 36 раз превышает площадь Нью-Йорка — земли, которые быстро уступают место водно-болотным угодьям и кустарникам, показывает исследование, опубликованное во вторник.
Количество растительности в Гренландии удвоилось в период с середины 1980-х по середину 2010-х годов, поскольку участки страны, которые когда-то были покрыты льдом и снегом, превратились в бесплодные скалы, водно-болотные угодья или кустарниковую зону. Только водно-болотные угодья за это время увеличились в четыре раза, отмечает CNN.
Повышение температуры воздуха привело к потере льда, что, в свою очередь, повысило температуру суши. Это вызвало таяние вечной мерзлоты, замерзшего слоя непосредственно под поверхностью Земли, который находится на большей части Арктики, и это таяние высвобождает углекислый газ и метан, которые нагревают планету, способствуя еще большему глобальному потеплению. Таяние вечной мерзлоты также вызывает нестабильность почвы, что может сказаться на инфраструктуре и зданиях.
«Мы видели признаки того, что потеря льда запускает другие реакции, которые приведут к дальнейшей потере льда и дальнейшему “озеленению” Гренландии, где тающий лед обнажает голые скалы, которые затем колонизируются тундрой и, в конечном счете, кустарником, — отмечает один из авторов доклада Джонатан Карривик в пресс-релизе. — В то же время вода, выделяющаяся из тающего льда, перемещает отложения и ил, которые в конечном итоге образуют водно-болотные угодья и топи».
Таяние льда также увеличивает количество воды в озерах, где вода поглощает больше тепла, чем снег, что повышает температуру поверхности суши.
С 1970-х годов в Гренландии потепление в два раза превышает среднемировые темпы, и авторы исследования предупреждают, что в будущем возможны более экстремальные температуры.
Гренландия — самый большой остров в мире, который в основном покрыт льдом и ледничками. В стране, которая является автономной частью Королевства Дания, проживает около 57 000 человек. Большая часть населения является коренным населением, и многие люди там полагаются на природные экосистемы для своего выживания.
Майкл Граймс, ведущий автор доклада, сказал, что поступление донных отложений и питательных веществ в прибрежные воды было особенно проблематичным для общин коренных народов, которые полагаются на рыболовство, а также для охотников в других частях острова.
«Эти изменения имеют решающее значение, особенно для коренного населения, чьи традиционные методы ведения охотничьего хозяйства зависят от стабильности этих хрупких экосистем», — сказал он.
«Более того, потеря массы льда в Гренландии вносит существенный вклад в глобальное повышение уровня моря, и эта тенденция создает серьезные проблемы как сейчас, так и в будущем».