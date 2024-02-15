Что грозит за незаконный сбор мимозы?
В преддверии Международного женского дня 8 марта увеличивается количество торговцев серебристой акацией, которую все привыкли называть мимозой.
В преддверии Международного женского дня 8 марта увеличивается количество торговцев серебристой акацией, которую все привыкли называть мимозой.
В соответствии с законом Краснодарского края № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» и действующими городскими правилами благоустройства, повреждение любых зеленых насаждений влечет за собой привлечение виновного к административной ответственности.
В случае выявления незаконного сбора цветов с городских территорий нарушителям грозит штраф от 2000 до 4000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 39 000 рублей, а юридические лица понесут наказание в виде штрафа до 300 000 рублей. В случае повторного нарушения суммы увеличатся.
В этом году из-за теплой осени мимоза зацвела раньше срока. О первых поставках весенних цветов ранее сообщала сочинская таможня. Из Республики Абхазия в Россию было завезено 150 килограммов мимозы.
Родиной акации серебристой считается остров Тасмания в Австралии, но кустарник можно встретить в Абхазии, на Кавказе, в южных холмистых районах Франции. В дикорастущем виде разновидности мимозы встречаются также в Африке, Южной Америке.
На дачном участке нельзя выращивать мимозу хостилис (лат. Mimosa tenuiflora). Эти вечнозеленые деревья и кустарники распространены в Бразилии, Мексике, встречаются в Сальвадоре, Гондурасе, Панаме, Колумбии и Венесуэле. Растение запрещено к выращиванию в России, так как может стать сырьем для изготовления наркотических веществ.
Уголовная ответственность предусмотрена за выращивание растений в крупном или особо крупном размере. Наказание — штраф в размере до 300 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет. Если же на участке растет одно или несколько таких растений, то вступает в действие Кодекс об административных правонарушениях. В этом случае владельцу участка грозит штраф в размере от 1 500 до 4 000 рублей или арест на срок до 15 суток.
Источник: https://ria.ru/