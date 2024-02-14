В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима
В юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом 14 февраля на своем сайте сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.
В юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом 14 февраля на своем сайте сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.
В управлении отметили, что столб пепла и дыма поднялся на высоту 5 км, а камни и сгустки лавы разлетелись на 1,3 км. Людей предупредили, что из-за ветра существует риск выпадения пепла как вблизи вулкана, так и вдали от него.
Метеорологи добавили, что в районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Кроме того они предупредили о риске продолжения вулканической активности.
Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно. Он расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагосима. В 2023 году вулкан извергался в июле и декабре.
Ранее, 14 января, в Японии на острове Суваносэ произошло извержение вулкана. Тогда выброс вулканических пород произошел в радиусе около 1 км. Сведений о пострадавших и разрушениях на острове не поступало.