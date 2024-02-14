Ученый рассказал о последствиях остановки течения Гольфстрим

Несколькими днями ранее, 12 февраля, Daily Mail опубликовало статью, в которой ученые высказали предположение, что таяние ледников может спровоцировать остановку Гольфстрима — системы течений, приносящей тепло в Северное полушарие — в 2025 году.
«Течения в океанах в зависимости от своих характеристик могут подразделяться на постоянные, временные и периодические. Гольфстрим является ярким примером постоянных течений. Но таковым оно является в силу многих факторов, воздействующих на него: это и разницы температур и солености толщ воды, и космические процессы (приливы-отливы), и атмосферные явления, ветер», — отметил Пинаев.
Соответственно, по его словам, если наблюдается среднегодовое повышение температуры, это вносит изменения во всю систему движения водных масс в океане, вопрос только в том, насколько значимы и ощутимы эти изменения.
«В своих расчетах и исследованиях ученые исходят из известных им факторов и текущего понимания ситуации. Условия с течением времени могут поменяться и течение может не претерпеть столь критических изменений», — подчеркнул ученый.
8 июня прошлого года было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за 2013−2022 годы потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.