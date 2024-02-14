18:41 (мск), источник: Известия

Ученый рассказал о последствиях остановки течения Гольфстрим

Остановка течения Гольфстрим, являющегося частью более широкой системы течений, называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC) может перестроить всю климатическую систему, сложившуюся после ледникового периода 12 800 лет назад. Об этом в разговоре с «Известиями» 14 февраля заявил доцент Института экологии РУДН, член общественного совета при Минприроды России Владимир Пинаев.

Источник: Dennis Rochel/СС0

Несколькими днями ранее, 12 февраля, Daily Mail опубликовало статью, в которой ученые высказали предположение, что таяние ледников может спровоцировать остановку Гольфстрима — системы течений, приносящей тепло в Северное полушарие — в 2025 году.

«Течения в океанах в зависимости от своих характеристик могут подразделяться на постоянные, временные и периодические. Гольфстрим является ярким примером постоянных течений. Но таковым оно является в силу многих факторов, воздействующих на него: это и разницы температур и солености толщ воды, и космические процессы (приливы-отливы), и атмосферные явления, ветер», — отметил Пинаев.

Соответственно, по его словам, если наблюдается среднегодовое повышение температуры, это вносит изменения во всю систему движения водных масс в океане, вопрос только в том, насколько значимы и ощутимы эти изменения.

«В своих расчетах и исследованиях ученые исходят из известных им факторов и текущего понимания ситуации. Условия с течением времени могут поменяться и течение может не претерпеть столь критических изменений», — подчеркнул ученый.

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8 июня прошлого года было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за 2013−2022 годы потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

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