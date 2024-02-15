На Камчатке участникам экспедиции на джипах пришлось расчищать себе дорогу от снега

«13 февраля ребята выехали из села Марково в направлении Аянки, двигаются очень медленно, со скоростью 3−5 км в час. Там очень много снега, он рыхлый, поэтому едут вперед не без помощи лопат. Связи почти с ними нет, отслеживаем их движение по трекеру. В последнем разговоре они обмолвились, что пока это самый сложный участок их маршрута», — рассказали организаторы экспедиции.
11 февраля из административного центра Чукотки, города Анадыря, стартовала джиперская экспедиция до Петропавловска-Камчатского. Четыре экипажа преодолеют свыше 6 тыс. километров по бездорожью в обе стороны. Как утверждают сами участники, эта экспедиция уникальная, такого до них не делал никто.
Экипажи двигаются на мощных внедорожниках, но уже останавливались на краткосрочный ремонт. Участники надеются, что преодолеют сложную трассу за месяц-полтора.