Спрос на длину. Топ-5 лучших новых сортов малины
Эксперт отметил ремонтантность как преимущество.
Эксперт отметил ремонтантность как преимущество.
Малину дачники уважают не только за вкусные ягоды и возможность лечиться зимой вареньем из нее, но и за относительную легкость в возделывании. Чтобы достичь успеха на малинном поприще вовсе не обязательно обладать солидным дачным стажем. Особой популярностью пользуются ремонтантные сорта малины — за возможность снимать два урожая в год. В предстоящем сезоне тенденция сохраняется, но сочетается с относительно новым требованием к ягодам — чем они длиннее, тем считаются лучше. На какие же сорта обратить особое внимание?
Отвечает агроном Елена Горбунова:
Шапка Мономаха — сорт позднего созревания, рекомендуемый из-за очень крупных, вытянутых конических ягод насыщенно рубинового цвета и исключительно приятного вкуса. Сорт требователен к плодородию почвы, но хорошо переносит засуху, зимо- и морозостоек.
Весьма перспективен в наступающем сезоне ремонтантный сорт Элегантная. Главный козырь Элегантной — исключительная неприхотливость. Кроме того — отличная лежкость, хорошо переносит перевозки на далекие расстоянии, а вот в подвязке нуждается. Ягоды традиционного малинового вкуса — не слишком сладкие, но и не слишком кислые.
Предпочитающим послаще — сорт Карамелька. Крупные, вытянутые, легко отделяющиеся от плодоножки ягоды прекрасны в свежем и переработанном виде. На сегодня сорт — рекордсмен по содержанию в плодах пектина и клетчатки. Плодоносит в течение всего лета.
Стоит поискать и попробовать отличный ремонтантный сорт Евразия. Он неприхотлив, его не пугают длительные дожди или, наоборот, длительная засуха. Крупные вытянутые ягоды хорошо хранятся. Вкус — классический малиновый, максимально приближающийся ко вкусу дикой лесной малины. Нуждается в подвязке, поскольку часто вымахивает до 1,7- 2 метров в высоту.