03:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Спрос на длину. Топ-5 лучших новых сортов малины

Эксперт отметил ремонтантность как преимущество.

Источник: РИА "Новости"

Малину дачники уважают не только за вкусные ягоды и возможность лечиться зимой вареньем из нее, но и за относительную легкость в возделывании. Чтобы достичь успеха на малинном поприще вовсе не обязательно обладать солидным дачным стажем. Особой популярностью пользуются ремонтантные сорта малины — за возможность снимать два урожая в год. В предстоящем сезоне тенденция сохраняется, но сочетается с относительно новым требованием к ягодам — чем они длиннее, тем считаются лучше. На какие же сорта обратить особое внимание?

Отвечает агроном Елена Горбунова:

— Начну с не ремонтантного, но очень перспективного сорта — Сказка. Сорт ранний и высокоурожайный. Ягоды вытянутые, хорошо отделяемые, сочные, но при этом отличаются высокой транспортабельностью. Сорт выдерживает без укрытий холода до — 24С. Не требует опор и подвязки. Только вот посадочный материал — в силу недавнего появления сорта — пока еще придется поискать, далеко не везде он еще представлен.

Шапка Мономаха — сорт позднего созревания, рекомендуемый из-за очень крупных, вытянутых конических ягод насыщенно рубинового цвета и исключительно приятного вкуса. Сорт требователен к плодородию почвы, но хорошо переносит засуху, зимо- и морозостоек.

Весьма перспективен в наступающем сезоне ремонтантный сорт Элегантная. Главный козырь Элегантной — исключительная неприхотливость. Кроме того — отличная лежкость, хорошо переносит перевозки на далекие расстоянии, а вот в подвязке нуждается. Ягоды традиционного малинового вкуса — не слишком сладкие, но и не слишком кислые.

Предпочитающим послаще — сорт Карамелька. Крупные, вытянутые, легко отделяющиеся от плодоножки ягоды прекрасны в свежем и переработанном виде. На сегодня сорт — рекордсмен по содержанию в плодах пектина и клетчатки. Плодоносит в течение всего лета.

Стоит поискать и попробовать отличный ремонтантный сорт Евразия. Он неприхотлив, его не пугают длительные дожди или, наоборот, длительная засуха. Крупные вытянутые ягоды хорошо хранятся. Вкус — классический малиновый, максимально приближающийся ко вкусу дикой лесной малины. Нуждается в подвязке, поскольку часто вымахивает до 1,7- 2 метров в высоту.

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