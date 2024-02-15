Как избавить от последствий ледяного дождя подзимние посевы?
Эксперт рассказал о двух уровнях решения актуальной проблемы.
Эксперт рассказал о двух уровнях решения актуальной проблемы.
Для овощей, зимующих на грядках, ледяной дождь не менее скверный фактор, чем, допустим, для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если не принять вовремя мер, то по весне такие грядки и останутся пустыми — ничего не взойдет. В чем именно опасность и как ее предотвратить?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Главный вред, который может причинить ледяной дождь посеянным под зиму чесноку, моркови, свекле и так далее — перекрыть кислород. Хотя вроде бы все до весны и замерло, однако процессы воздухообмена все равно идут, пусть и гораздо меньшей интенсивностью, и они жизненно необходимы.
Способы ликвидации последствий зависят от того, в каком именно положении застал катаклизм грядки. Если это произошло в момент, когда вы разгребли снег над посадками во время оттепели, чтобы, например, отвести излишнюю влагу, или у вас на участке по какой-то причине наблюдается недостаток снега, то вам надо побыстрее ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на поверхности. Делать это надо грубым механическим путем, разбив ее граблями — лучше теми, которыми вы убираете листву на участке. Избавившись от корки и убрав образовавшуюся мешанину подальше, восстановите снежный покров, хорошенько встряхивая снег, чтобы он был сыпучим, а не слежавшимся. Только не проливайте землю горячей водой — сейчас это совершенно неуместно.
Если же ледяной дождь прошел над грядками, находящимися под нормальной толщины снежным покровом, то задача упрощается. Вам надо по всей площади грядок сломать образовавшийся наст. Разбейте его на фрагменты и уберите с поверхности, а потом черенком от лопаты пробейте отверстия по всей площади грядок. Ничего, что они быстро заполнятся снегом — должную циркуляцию воздуха вы таким образом все равно обеспечите.