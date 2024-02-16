На обмен и в подарок. Топ-5 лучших новых сортов и гибридов кабачков
Эксперт рассказал о скрытых особенностях хорошо известной огородной культуры.
Эксперт рассказал о скрытых особенностях хорошо известной огородной культуры.
Кабачки — при всей их формальной теплолюбивости — не просто популярны у российских дачников всех широт, а очень популярны. Промахи с урожаем случаются крайне редко даже у самых неопытных огородников. И в связи с этим они зачастую превращаются в самую настоящую проблему: их не успевают съедать, перерабатывать на зиму, а закладка в свежем виде чревата нехваткой места для остальных овощей и фруктов. Начинаются обмены, да и просто «лишние» кабачки становятся подарками. Что характерно — не всегда желанными. Но все это на популярности их никак не сказывается, и новинки появляются с завидной регулярностью. Что же можно испытать в этом сезоне?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Относительно недавно наметился тренд не на выращивание огромных рекордных плодов, но на получение компактных кабачков с большим количеством с одного куста-лианы. Такие кабачки гораздо легче заготавливать, да и площадь в огороде значительно экономится.
Мне понравился гибрид Касуми F1 — с одного куста можно получить до 15, а то и больше небольших кабачков, очень вкусных в любом виде, а главное достоинство — плоды долго не грубеют, но при этом отличаются прекрасной лежкостью. Гибрид среднеранний.
Еще один представитель компактной компании — гибрид Шкипер F1. Ультраранний, но плодоносящий до первых осенних заморозков. Также дает много плодов с куста и, подобно Касуми, устойчив ко многим болезням, свойственным кабачкам.
Гибрид Хит сезона F1 очень подходит вот для каких категорий дачников. Во-первых, для тех, кто предпочитает отводить кабачкам место не в огороде, но на компостной куче — просто как побочному продукту. Там его потенциал раскрывается на сто пятьдесят процентов, а вот если отвести ему обычную грядку, то придется тратиться на хороший подкорм, поскольку он весьма требователен к плодородию почвы. Во-вторых — любителям готовить свежие овощи в цельном виде на гриле: Хит сезона отличается от многих собратьев удивительно тонким вкусом и ароматом именно при таком способе.
Еще один пример компактности и урожайности — сорт Мячик. Нетрудно догадаться, что плоды его не вытянуты, но округлы. Он урожаен, устойчив к болезням, прекрасен для фарширования в свежем виде и в заготовках.
Ранний, урожайный и компактный сорт — Белая гвардия. Количество плодов на кусте, в отличие от ранее упомянутых, не самое большое — максимум 4, но зато плоды Белой гвардии отлично хранятся в свежем виде, успешно противостоя плесени и гнилям. Вкус у него попроще, но вполне приличный, и оладьи из этого сорта получаются превосходные.