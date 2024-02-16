05:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда рассаду проще пересеять заново, чем спасти?

Эксперт назвал основные причины неудач на первых этапах выращивания овощей.

Источник: Freepik

Пересеивание рассады — дело не самое приятное, даже когда есть временной запас на выращивание новой. Но что делать — иногда без этого просто не обойтись, поскольку обстоятельства сильнее. Так в каких конкретно случаях следует прибегать к столь радикальной мере?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Самый очевидный вариант — всходы очень редкие, да и те, что есть, некондиционны. Тут, скорее всего, вас элементарно подвели семена: либо сроки хранения истекли, либо качество подвело. Однозначно пересевать, причем купив новые семена.

Второй, весьма распространенный вариант: с дружностью всходов все в порядке, но они вдруг застывают на определенной стадии и далее не развиваются. Здесь многие огородники, убедившись в тщетности попыток участить поливы и прочих срочных мер, справедливо пеняют уже на качество почвы — такое бывает. Выход — срочный пересев в новый, уже гораздо более тщательно проверенный и протестированный грунт.

Третья распространенная причина — опоздание с пикировкой. Теснящиеся на маленькой площади растения, вступают в смертельную схватку за питание, воду, свет. Итог плачевен: хилая вытянувшаяся рассада не имеет шансов дожить до переселения на постоянное место жительства. Надо все делать заново, учтя совершенный промах.

И еще одна причина — заболевание черной ножкой. Есть огородники, которые пытаются бороться с заболеванием, но, как показывает опыт, в подавляющем большинстве случаев это зря потраченные усилия и потеря времени. При первых же признаках черной ножки пусть всего у нескольких растений из нескольких десятков — все уничтожить, к следующим таре, почве, семенам принять жесткие дезинфекционные меры и пока не поздно, заняться пересеиванием.

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