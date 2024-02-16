Оттепель придет в Москву на выходных с мокрым снегом и моросью

В беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 15 февраля, синоптик отметил, что с субботы, 17 февраля, температура в столичном регионе будет стремиться к нулю. Циклон с запада подтолкнет антициклон, из-за чего воздушные массы будут перемещаться с юго-запада.
Вильфанд предупредил, что снегопад, который накрыл Москву в ночь на 15 февраля, сохранится и в пятницу, 16 февраля. При этом осадки будут не такими интенсивными. В конце рабочей неделе будет стоять настоящая зимняя погода. Температура воздуха будет ниже нормы примерно на 5−6 градусов.
Интенсивность осадков будет постепенно уменьшаться. Вильфанд отметил необычность происходящего сейчас в столице: при высоком давлении, которое стоит в Москве, редко бывают интенсивные осадки.
Ранее, 15 февраля, в Гидрометцентре продлили в столичном регионе «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 09:00 пятницы, 16 февраля. Водителям и посоветовали по возможности пересесть на городской транспорт, сообщает телеканал «360».
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за сутки в Москве выпала четверть месячной февральской нормы осадков. Он уточнил, что на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за уходящие сутки выпало 11 мм осадков, на других метеостанциях осадков выпало еще больше: в Тушино и на Балчуге — 13 мм, в МГУ — 16 мм осадков, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Городские службы устраняют последствия сильного снегопада в столице. Цикличная механизированная уборка улиц будет продолжаться минимум в течение дня, сообщает сайт kp.ru. Коммунальщики непрерывно очищают от снега дороги, тротуары и дворы, проводят циклы работ по сплошному механизированному прометанию проезжей части и пешеходных дорожек, проводят противогололедную обработку.
Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, городские службы будут очищать территории города в круглосуточном режиме. Там указали, что задействовали нужное количество сотрудников и техники, дополнительно для уборки снега привлекли специалистов инженерных компаний, отмечает «Москва 24».