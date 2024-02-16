15:14 (мск), источник: Life.ru

Короче, но больше осадков: Россиянам рассказали, какие зимы их ждут в будущем

Аномальные морозы, которые придут в Россию после теплого периода, — это традиционная история, которой не нужно удивляться. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал и.о. директора Института физики и атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

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Источник: Аргументы и факты

По его словам, погода на территории нашей страны изменчива. Кроме того, уже несколько десятков лет наблюдается тенденция к потеплению, что совпадает с глобальным климатом. Однако у нас температурный фон увеличился больше чем в два раза по сравнению с остальным миром: прирост составил 1,5−2 градуса. Виной этому — человечество и его деятельность.

«Если мы говорим об изменениях климата на протяжении 20-го века и первой четверти 21-го, то это, конечно, человеческая деятельность. Прежде всего это сжигание ископаемого топлива в огромных количествах, которое нарушило баланс углерода, и углекислый газ накапливается в атмосфере», — пояснил эксперт.

По мнению Семёнова, зимы в России в будущем станут теплее и короче, но количество осадков возрастет. Между тем, добавил специалист, осень станет длиннее, поэтому и зимний период будет наступать позднее обычного, а заканчиваться раньше.

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