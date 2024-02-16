В Брянске разработали ультраранний ремонтантный сорт малины
Урожайность сорта составляет до 20 т/га.
Урожайность сорта составляет до 20 т/га.
БРЯНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Ученые из Брянского аграрного университета (Брянский ГАУ) совместно с Федеральным научным селекционно-технологическим центром садоводства и питомниководства вывели ультраранний ремонтантный сорт малины «Салют», который может созревать практически на месяц раньше, чем известные сорта. Об этом сообщил ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Брянского ГАУ Сергей Евдокименко.
«Сорт “Салют” отличается ультраранним и дружным созреванием урожая, десертным вкусом плодов и хорошей их транспортабельностью. Урожайность до 20 т/га (2,8−3 кг ягод с куста). Начинает созревать
По словам ученого, плоды созревают достаточно крупные, максимальная масса — 7,7 г. «В них содержится 11−12% РСВ, 1,8% органических кислот, 40−45 мг/100 г витамина С. Ягоды формируются прочные (7,1−7,5 Н) с хорошим отделением от плодоножка, высокими вкусовыми качествами и тонким малинным ароматом», отметил Евдокименко.
Сорт внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. По словам ученого, в ближайших планах — размножить «Салют» до промышленных масштабов.