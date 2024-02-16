Что за цветок ипомея и почему за нее можно сесть в тюрьму?
Уголовное наказание ждет и за заросли этого цветка на участке, и за пакетик с семенами.
Уголовное наказание ждет и за заросли этого цветка на участке, и за пакетик с семенами.
«Ипомея — это декоративная лиана, как правило, ее сажают у оград, — сказала мастер производственного обучения факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко. — Это растение сеется само, и, если оно появилось, его трудно вывести, оно почти как сорняк. Галлюциногенные, наркотические вещества находятся в ее семенах».
После того, как ипомея была включена в перечень растений, подлежащих государственному контролю, ее выращивание становится наказуемым деянием, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Если количество вьюнов ипомеи превышает 10 на участке, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в 5 тыс. руб., — предупреждает он. — Штраф для организации — 300 тыс. руб. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление, санкции — до двух лет лишения свободы. Такое же наказание назначат человеку, у которого обнаружат 3 грамма семян этого растения».
Выявлять заросли ипомеи смогут сотрудники службы садово-паркового хозяйства, озеленения дворов, администраций муниципалитетов, а также члены правления СНТ, добавил Чаплин. При выявлении растения они смогут передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы те приняли процессуальные меры.