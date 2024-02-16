Ученые спрогнозировали массовые нашествия саранчи из-за изменения климата
Есть угроза захвата насекомыми новых территорий в Азии.
Есть угроза захвата насекомыми новых территорий в Азии.
Ученые выяснили, что сильные ветра и дожди могут провоцировать широкомасштабные нашествия саранчи в разных регионах мира. При этом ареал распространения насекомых, уничтожающих посевы, в скором времени может расшириться на 25% из-за изменения климата. Исследование, показывающее связь между синхронными нашествиями огромных стай и погодными условиями, опубликовано в журнале Science Advances.
Один большой рой пустынной саранчи может содержать в себе десятки миллионов особей, занимающих территорию до 2,4 тыс. квадратных километров. Масштабные нашествия, происходящие в основном в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых других частях Азии, всего за одни сутки могут уничтожить огромное количество посевов и оставить без продовольствия до 35 тыс. человек.
Иногда подобные стихийные бедствия происходят сразу в нескольких местах одновременно, что приводит к катастрофам регионального масштаба. К примеру, в 2003 году четыре отдельные вспышки случились в одно и то же время в Мавритании, Судане, Нигере и Мали, а затем распространились и на другие страны, что привело к потере урожаю на общую сумму в $2,5 млрд.
Понимание причин подобных нашествий позволило бы фермерам предсказывать их и, возможно, избегать катастрофических последствий. Исследователи проанализировали базу данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) со сведениями о количестве нашествий саранчи в 36 странах в период с 1985 по 2020 год, объединив эту информацию с метеосводками за тот же период.
«Благодаря нашему анализу они обнаружили сильную связь между появлением саранчи и климатическими условиями», — рассказал Live Science Синьюэ Ли, докторант Национального университета Сингапура и ведущий автор научной статьи. В частности, исследование показало, что массовые нашествия насекомых, происходящие одновременно сразу в нескольких странах, как правило, совпадают с периодами интенсивных дождей и ветров в этих регионах.
Ученые объясняют это тем, что яйцам саранчи нужен высокий уровень влажности почвы для развития. Кроме того, обильные осадки ускоряют рост растений, что, в свою очередь, обеспечивает для новых особей обширную кормовую базу. Что касается сильных ветров, то они помогают саранче распространяться на огромные расстояния и появляться в новых местах.
Исследователи также рассмотрели возможные сценарии изменения климата в период с 2065 по 2100 год. Даже при благоприятном прогнозе с резким сокращением уровня выбросов углекислого газа ареал обитания саранчи все равно вырастет минимум на 5%, а при других сценариях — еще значительнее. В любом случае насекомые начнут захватывать новые для себя территории, в том числе западную Индию, Иран, Афганистан и Туркменистан.
«Учитывая важнейшую роль Африки и Южной Азии как глобальных житниц, одновременные нашествия саранчи могут спровоцировать массовые неурожаи, ставя под угрозу глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул Синьюэ Ли.
Ученый выразил надежду, что новое исследование послужит базой для будущих систем предупреждения нашествий. Это могло бы помочь фермерам заранее принимать соответствующие меры, в том числе организовать раннюю сборку урожая или покрытие посевов специальными сетками.