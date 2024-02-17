09:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Никола Студеный. Что можно и что нельзя делать 17 февраля 2024 года

17 февраля 2024 года отмечается день памяти игумена Николая Студита. В народе этот день носит имя Никола Студеный, созвучный с прозвищем святого. Плюс к тому считается, что именно с этого дня обычно усиливаются февральские морозы.

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Источник: РИА "Новости"

Кто такой Николай Студит?

Николай родился на острове Крит в VIII веке. В 9 лет его отправили к дяде — блаженному Феофану-студиту, то есть иноку Студийского монастыря в Константинополе. В то время студиты обладали огромным авторитетом в церковной жизни, с ними считались даже патриарх и император. Мальчик закончил училище при монастыре, а потом постригся в монахи.

В те годы император Византии Лев V Армянин стал преследовать тех, кто почитал святые иконы. Монахов, священников и мирян бросали в тюрьмы, ссылали и казнили. По приказу императора нашего героя вместе с преподобным Феодором Студитом арестовали, жестоко высекли и бросили в тюрьму. Они провели в застенках долгие годы. Лишь спустя 6 лет после смерти императора они были освобождены, но все равно подвергались преследованиям. При императрице Феодоре их отпустили из монастыря. 7 лет он скитался, но потом был схвачен и возвращен в монастырь как пленник. Лишь после смерти императора Николая освободили. С восшествием на престол императора Василия I Македонянина преподобный Николай снова принял настоятельство. За свою исповедническую и подвижническую жизнь он получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его преставления в 868 году.

Что можно делать 17 февраля 2024 года?

— В этот день следует переделать максимум домашних дел.

— В этот день нужно быть внимательным к своим снам.

Что нельзя делать 17 февраля 2024 года?

— Нельзя ходить в лес и долго гулять по парку.

— Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

— Нельзя желать другим зла и завидовать.

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