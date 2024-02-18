Как предотвратить солнечные ожоги на плодовых деревьях?
Эксперт рассказал о роли возраста посадок в подверженности травмам.
Эксперт рассказал о роли возраста посадок в подверженности травмам.
Если последние дни зимы и первые весенние недели выдаются ясными и безоблачными, то — при нынешнем обилии снега — вероятность солнечных ожогов в садах значительно возрастает. А это не самая приятная вещь для яблонь, груш, слив, вишен и многих других. Как водится, травму эту легче предупредить, нежели потом залечивать, тем более небольшой запас времени у нас есть. Что же можно сделать?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— По большому счету, в данном аспекте можно не бояться за деревья старше 7 лет — они крайне редко подвергаются солнечным ожогам. Молодые деревья также далеко не одинаково реагируют на агрессию солнца. Обычно ожогам подвержены посадки прошлого сезона или более взрослые деревья, пересаженные на новое место. Абрикосы и персики в зоне риска, равно как и те сорта вишни, которые не районированы для вашего региона. Зимостойким сортам яблонь солнечный ожог не так уж и грозит, а вот тем, чья зимостойкость недостаточна, — очень даже. В моем саду очень страдали от излишек солнца такие вроде бы надежные сорта как Мелба, Спартан и Лобо.
Защититься от солнечного ожога вовсе несложно, больших усилий вам затрачивать не придется. Необходимо создать светоотражающую защиту. Звучит сложно, а на самом деле это элементарная обмотка стволов деревьев парой слоев нетканого укрывного материала (лутрасила, спанбонда, агрила и так далее). Обмотку надо укрепить обвязкой по кругу — используйте бечевку или проволоку в мягкой обмотке.
Однажды я применил для защиты старые светоотражающие фартуки, те, которые располагают внутри салона автомобиля, чтобы не перегревался. Эффект получился неожиданным: ожогов-то деревья избежали, но сам защитный материал привлек в сад большое количество ворон и галок, И они в итоге так там порезвились, что убытки были такие — куда там солнечному ожогу! Так что не рекомендую.