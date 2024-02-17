Покрупней и послаще. Топ-5 лучших новых сортов черной смородины
Когда неприхотливость не бьет по размеру и вкусу.
Когда неприхотливость не бьет по размеру и вкусу.
Среди ягодных кустарников у черной смородины очень немного соперников в популярности на дачных участках. Она вот уже много лет исправно входит в пятерку самых любимых культур — главным образом за счет неприхотливости в возделывании и полезности ягод для всех без исключения возрастов. Селекционеры в последние несколько лет трудятся в основном над размером плодов (в сторону укрупнения) и повышения их сладости. Что нового могут предложить эксперты на этот сезон?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
Еще один сорт, достойный упоминания, — Гулливер. Ранний, высокоурожайный, зимо- и морозостойкий, а кроме того, без потерь в качестве и количестве переносит длительные засухи, и вообще его неприхотливость одна из самых высоких. Единственный его недостаток, пожалуй, склонность к разрастанию — между его кустами и другими надо делать расстояние побольше.
Пожалуй, не обойти вниманием один интересный гибрид — Венеру. Ягоды — крупнее вишни, переносит самые сильные морозы и самые резкие перепады температур, не боится засухи и практически не поражается грибками, но очень склонен к септориозу и, подобно Селеченской, очень привлекает почковых клещей.
Ну и напоследок — сорт Изюмская. Крупные сладкие ягоды, максимальное содержание витамина С (выше только у Венеры), морозо- и зимостойкий со стабильным урожаем. Правда, он пониже, чем у перечисленных сортов и гибридов, но ненамного. Вот только если вам захочется размножить этот сорт обычным черенкованием, то вероятность успеха невелика: Изюмская почему-то очень плохо размножается черенками.