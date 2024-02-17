18:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Покрупней и послаще. Топ-5 лучших новых сортов черной смородины

Когда неприхотливость не бьет по размеру и вкусу.

Источник: РИА "Новости"

Среди ягодных кустарников у черной смородины очень немного соперников в популярности на дачных участках. Она вот уже много лет исправно входит в пятерку самых любимых культур — главным образом за счет неприхотливости в возделывании и полезности ягод для всех без исключения возрастов. Селекционеры в последние несколько лет трудятся в основном над размером плодов (в сторону укрупнения) и повышения их сладости. Что нового могут предложить эксперты на этот сезон?

Отвечает агроном Денис Терентьев:

— Если отбирать новинки именно по параметрам крупноплодности и сладости, то мой фаворит в сезоне-2024 — сорт Селеченская. Раннеспелая, с высокой зимостойкостью, помимо вкусных крупных ягод, обладает еще и тем достоинством, что ее легко собирать: ягоды легко отделяются от кистей, но до сбора держатся хорошо, абсолютно не осыпаясь. Плюс — стабильная высокая урожайность. Но при этом Селеченская довольно капризна для черной смородины: требовательна к плодородию почвы, регулярности полива и подкормок. На любое нарушение режима отвечает измельчением ягод. При этом довольно сильно подвержена грибковым заболеваниям и служит предметом особого вожделения почковых клещей. Для начинающих она, конечно, тяжеловата, но для опытных дачников — прекрасная находка. Сорт Ядреная лишен многих недостатков Селеченской: устойчив практически ко всем болезням, не слишком прихотлив, урожаи — супервысокие, ягоды — превосходного вкуса. Однако при этом они не хранятся в свежем виде долго, требуя быстрой переработки, а куст в сравнении с другими сортами быстро стареет.

Еще один сорт, достойный упоминания, — Гулливер. Ранний, высокоурожайный, зимо- и морозостойкий, а кроме того, без потерь в качестве и количестве переносит длительные засухи, и вообще его неприхотливость одна из самых высоких. Единственный его недостаток, пожалуй, склонность к разрастанию — между его кустами и другими надо делать расстояние побольше.

Пожалуй, не обойти вниманием один интересный гибрид — Венеру. Ягоды — крупнее вишни, переносит самые сильные морозы и самые резкие перепады температур, не боится засухи и практически не поражается грибками, но очень склонен к септориозу и, подобно Селеченской, очень привлекает почковых клещей.

Ну и напоследок — сорт Изюмская. Крупные сладкие ягоды, максимальное содержание витамина С (выше только у Венеры), морозо- и зимостойкий со стабильным урожаем. Правда, он пониже, чем у перечисленных сортов и гибридов, но ненамного. Вот только если вам захочется размножить этот сорт обычным черенкованием, то вероятность успеха невелика: Изюмская почему-то очень плохо размножается черенками.

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