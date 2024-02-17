Грозит ли штраф за круглосуточное досвечивание рассады фиолетовой лампой?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Как это всегда бывает со слухами, реальная информация в них переплетается с чудовищными подчас домыслами, не имеющими к реальности никакого отношения. Законопроект «Об условиях подготовки посадочного материала для любительского садоводства и огородничества» на самом деле никогда не выносился и не рассматривался российскими законодателями — Государственной Думой. Так причудливо трансформировался в народной молве вполне реальный и уже вступивший в силу закон «О семеноводстве» № 454-ФЗ, в котором, естественно, нет и намека на запреты выращивания рассады на подоконнике и ее досвечивания.
Таким образом, за круглосуточное досвечивание ваших томатов или перцев вам ничего не грозит и бояться тут нечего.
Теоретически вопрос о досвечивании может быть поднят только в сугубо специфических случаях. Если, например, речь идет об общежитии, в котором плата за электроэнергию осуществляется жильцами вскладчину. Тогда к любителю давать рассаде свет круглые сутки могут быть претензии финансового характера: не желающие нести дополнительные расходы из-за чьей-то прихоти могут подать в суд соответствующий иск.
То же самое может — опять же теоретически — произойти, если на одной площади проживают разведенные, но пока не разъехавшиеся супруги. Еще один возможный момент — когда квартира разделена между собственниками по долям: кто-то не захочет раскошеливаться за киловатты, затраченные на освещение рассады. Однако пока в судебной практике такие прецеденты еще не зафиксированы. По крайне мере вот в таком вот чистом виде.