На юге России и Севкавказе в ближайшие дни пройдут дожди с мокрым снегом

Резкое похолодание и сильный ветер пришли на юг России и Северный Кавказ в четверг после аномального тепла с превышением климатической нормы на 8−10 градусов. При этом температура воздуха опустилась до значений климатической нормы в южной части региона — Крыму, на Кубани и Ставрополье. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии стало на два-пять градусов ниже нормы.
«Погоду на юге России в выходные дни будет определять южная периферия антициклона. Фронтальный раздел лежит в районе Кавказских хребтов, поэтому основные осадки будут там, в остальных регионах температура воздуха просто ниже нормы и ветер. В понедельник регион пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и мокрый снег. Сильные осадки прогнозируются на севере Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей и Калмыкии», — сказала Котилевская.
В Ростове-на-Дону в выходные дни без существенных осадков, от нуля до 3 градусов тепла, по ночам — слабый минус, дожди в Ростовской области начнутся с понедельника. В Волгограде — 3−5 градусов мороза, в понедельник — около нуля, мокрый снег. В Краснодаре в выходные дни — солнечно и 5−7 градусов тепла, в Сочи — 10−12 градусов тепла при кратковременных дождях. Во Владикавказе в субботу — около нуля градусов, в воскресенье — 3−5 градусов тепла.
В Крыму в субботу местами возможны небольшие дожди, порывистый ветер до 4−9 м/с. Температура воздуха ночью — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — от нуля до 5 градусов тепла. В воскресенье ночью сохранятся слабые заморозки, но днем воздух прогреется до климатической нормы — 4−8 градусов тепла.