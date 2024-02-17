08:53 (мск), источник: Life.ru

Позагорать не получится: Синоптик поделился дождливым прогнозом на лето 2024 года

Увеличенное испарение влаги из мирового океана на фоне глобального потепления может спровоцировать аномальные осадки на территории России летом 2024 года. Предположение о предстоящем сезоне дождей озвучил синоптик Николай Терешонок.

Сейчас в Ричмонде: +5° 6 м/с 61% 751 мм рт. ст. +5°
Источник: Reuters

По словам руководителя отдела метеорологии и климата в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу, эта зима неспроста была такой снежной. Он напомнил, что норма снежного покрова в Москве по состоянию на 16 февраля составляет 36 сантиметров, но фактические данные почти в два раза выше — 62 сантиметра.

Такие «катаклизмы» возникают из-за повышения средней температуры климатической системы Земли. Насыщенные испарённой водой массы воздуха пришли в Россию из Атлантики и Средиземноморья. Эта тенденция может продолжиться и летом, рассказал эксперт.

«Однако существует периодичность, связанная с особенностью циркуляции атмосферы в европейской части России. После обильных осадков могут наступить продолжительные периоды засухи», — добавил Терешонок в беседе с «Москвой 24».

А ранее россиянам рассказали, когда следует ждать настоящего весеннего потепления. Согласно прогнозом метеорологов, заметный скачок температуры ожидается 19—21 марта.

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