Позагорать не получится: Синоптик поделился дождливым прогнозом на лето 2024 года

По словам руководителя отдела метеорологии и климата в Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу, эта зима неспроста была такой снежной. Он напомнил, что норма снежного покрова в Москве по состоянию на 16 февраля составляет 36 сантиметров, но фактические данные почти в два раза выше — 62 сантиметра.
Такие «катаклизмы» возникают из-за повышения средней температуры климатической системы Земли. Насыщенные испарённой водой массы воздуха пришли в Россию из Атлантики и Средиземноморья. Эта тенденция может продолжиться и летом, рассказал эксперт.
«Однако существует периодичность, связанная с особенностью циркуляции атмосферы в европейской части России. После обильных осадков могут наступить продолжительные периоды засухи», — добавил Терешонок в беседе с «Москвой 24».
А ранее россиянам рассказали, когда следует ждать настоящего весеннего потепления. Согласно прогнозом метеорологов, заметный скачок температуры ожидается 19—21 марта.