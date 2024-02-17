15:26 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Температура в первой половине недели в Москве опустится до минус 6 градусов, ко Дню защитника Отечества в столице потеплеет до плюс 4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе | Источник: © РИА Новости

По его словам, в воскресенье ночью в столице будут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, порывистый ветер. Около полудня осадки будут ослабевать, а температура повысится до нуля — плюс 2 градусов. Уже ближе к вечеру она опустится ниже нуля, сформируется гололедица, осадки перейдут в локальный и кратковременный снег.

«В понедельник гребень европейского антициклона прекратит осадки и продолжит понижение температуры, днём столбики термометров покажут минус 3−5 градусов. Вторник ожидается с “пушкинской погодой” — мороз и солнце подарит жителям столицы центральная часть антициклона», — рассказал синоптик.

Леус уточнил, что в ночь на вторник морозы окрепнут до минус 14−16 градусов, а днём температура вернётся к более комфортным значениям, ожидается минус 4−6 градусов.

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«В среду пройдёт снег, а температура подрастёт до 0 — минус 2 градусов, ещё на градус-другой теплее будет в четверг, ну, а в День защитника Отечества пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в дожди, а температурный фон превысит норму на 5−6 градусов, столбики термометров поднимутся до плюс 2−4 градусов», — добавил специалист.

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