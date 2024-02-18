В СССР пельмени бросали в чай. И вот зачем это делали
18 января в России и мире отмечается День пельменей. Каких-то особенных традиций, связанных с его отмечанием нет. Поэтому мы решили вспомнить необычный исторический факт, связанный с ними.
18 января в России и мире отмечается День пельменей. Каких-то особенных традиций, связанных с его отмечанием нет. Поэтому мы решили вспомнить необычный исторический факт, связанный с ними.
На огромной территории Советского Союза жили народы с различными культурами. Кулинарные традиции заимствовались друг у друга, так и обретали популярность самые экзотические рецепты.
РБК Life нашел способ приготовления пельменей, который был известен в советские годы в некоторых регионах СССР и остается востребован и сейчас. Речь о банштай цай, или монгольском чае с пельменями.
В Сети и сейчас можно найти рецепты приготовления таких необычных пельменей.
Вместо банши можно использовать и обычные пельмени, отправив их вариться в чай.
Недавно телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева вспомнила о своем сибирском детстве и рассказала, как правильно лепить и есть сибирские пельмени. Начинка к ним делается из смеси трех видов мяса — баранины, свинины и говядины. Правильно есть сибирские пельмени следует только с уксусом: благодаря этому сочетанию высвобождение крахмала во время еды становится устойчивым, снижается гликемический индекс, а вместе с ним и аппетит.