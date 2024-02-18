13:04 (мск), источник: РБК Life

В СССР пельмени бросали в чай. И вот зачем это делали

18 января в России и мире отмечается День пельменей. Каких-то особенных традиций, связанных с его отмечанием нет. Поэтому мы решили вспомнить необычный исторический факт, связанный с ними.

Источник: Freepik

На огромной территории Советского Союза жили народы с различными культурами. Кулинарные традиции заимствовались друг у друга, так и обретали популярность самые экзотические рецепты.

РБК Life нашел способ приготовления пельменей, который был известен в советские годы в некоторых регионах СССР и остается востребован и сейчас. Речь о банштай цай, или монгольском чае с пельменями.

Готовили такое блюдо на основе традиционного монгольского напитка сутэ-цае — круто заваренного зеленого чая с добавлением молока, соли, жира и муки. В советские годы подобный напиток кочевников называли еще калмыцким чаем и его свободно можно было купить в прессованном виде в брикетах. Особенной популярностью он пользовался у жителей Казахстана, Калмыкии, Тувы, Алтая и Бурятии, там и готовили пельмени в чае. Когда варили банштай цай, то сначала съедали пельмени, а потом выпивали чайный бульон, в котором они готовились.

В Сети и сейчас можно найти рецепты приготовления таких необычных пельменей.

Приготовление монгольского чая с пельменями выглядит так

  • В кастрюле надо растопить масло и добавить муку, которую немного обжарить на малом огне.
  • Добавить рис и также немного поджарить его.
  • Затем добавляется монгольский/калмыцкий чай, доводится до кипения.
  • Через несколько минут в чай кладут пельмени. В монгольском варианте начинкой к банши становится баранина, говядина или конина.
  • Варить банши надо 15 минут до полной готовности.
  • Затем разлить блюдо по тарелкам и подать с кусочком сливочного масла.

«Необычный, интересный вкус смеси пельменей и крепкого чая с молоком позволяет ощутить себя жителем бескрайних степей. Сначала съедаются пельмени, затем выпивается чай. Крепкий зеленый чай с молоком делает любую мясную пищу легкой и полезной для организма», — поделился ощущениями от этого блюда пользователь кулинарного портала Yum-Yum-Yum Иван Назаров.

Вместо банши можно использовать и обычные пельмени, отправив их вариться в чай.

Недавно телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева вспомнила о своем сибирском детстве и рассказала, как правильно лепить и есть сибирские пельмени. Начинка к ним делается из смеси трех видов мяса — баранины, свинины и говядины. Правильно есть сибирские пельмени следует только с уксусом: благодаря этому сочетанию высвобождение крахмала во время еды становится устойчивым, снижается гликемический индекс, а вместе с ним и аппетит.

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