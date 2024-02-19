05:46 (мск), источник: Вечерняя Москва

Эксперты дали действенные советы, чтобы повысить урожайность картошки

Урожайность картофеля в саду или на даче можно существенно повысить, применяя простые, но эффективные методы. Эксперты дали два действенных совета, чтобы собрать как можно больше овощей осенью.

Источник: РИА "Новости"

Проращивание картофеля

Проращивание картофеля перед посадкой — простая и доступная процедура, которая подарит большее количество урожая. Этот метод не только ускоряет вегетационный период, но и позволяет получить первые клубни на две-три недели раньше, чем при стандартном способе посадки.

У этого метода есть два существенных плюса. Во-первых, проросшие клубни начинают активное развитие раньше, что позволяет растению быстрее сформироваться, а значит, быстрее начать плодоносить. Во-вторых, так можно отобрать некачественный материал для посадки, что в итоге повысит качество растений и их урожайность.

Картофель можно проращивать на свету и в темноте. Первый способ требует светлого и теплого помещения, где семенные клубни помещаются в яичные лотки «глазками» вверх. Второй способ более независим от условий освещения и подразумевает размещение клубней на влажных опилках или песке в темном прохладном месте.

Нарезка картофеля

Для большего повышения урожайности и экономии семенного материала дачники используют метод нарезки картофеля перед посадкой. Этот прием позволят разделить большие клубни на несколько частей, увеличивая количество посадочного материала.

Эксперты советуют использовать только крупные клубни с несколькими глазками для этого метода, а также резать так, чтобы каждая часть имела как минимум один росток.

Пророщенную и нарезанную картошку следует подготовить за несколько недель до предполагаемой посадки. За это время разрезанные клубни образуют защитную корочку, что снижает риск гниения и болезней при посадке, передает Rsute.ru.

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