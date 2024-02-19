Эксперты дали действенные советы, чтобы повысить урожайность картошки

Проращивание картофеля перед посадкой — простая и доступная процедура, которая подарит большее количество урожая. Этот метод не только ускоряет вегетационный период, но и позволяет получить первые клубни на две-три недели раньше, чем при стандартном способе посадки.
У этого метода есть два существенных плюса. Во-первых, проросшие клубни начинают активное развитие раньше, что позволяет растению быстрее сформироваться, а значит, быстрее начать плодоносить. Во-вторых, так можно отобрать некачественный материал для посадки, что в итоге повысит качество растений и их урожайность.
Картофель можно проращивать на свету и в темноте. Первый способ требует светлого и теплого помещения, где семенные клубни помещаются в яичные лотки «глазками» вверх. Второй способ более независим от условий освещения и подразумевает размещение клубней на влажных опилках или песке в темном прохладном месте.
Для большего повышения урожайности и экономии семенного материала дачники используют метод нарезки картофеля перед посадкой. Этот прием позволят разделить большие клубни на несколько частей, увеличивая количество посадочного материала.
Эксперты советуют использовать только крупные клубни с несколькими глазками для этого метода, а также резать так, чтобы каждая часть имела как минимум один росток.
Пророщенную и нарезанную картошку следует подготовить за несколько недель до предполагаемой посадки. За это время разрезанные клубни образуют защитную корочку, что снижает риск гниения и болезней при посадке, передает Rsute.ru.
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