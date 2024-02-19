Погодные приметы на 19 февраля: наблюдаем за мышами
А также следим за кошками и собаками.
А также следим за кошками и собаками.
19 февраля имеет два названия — Вукол Телятник и Жуколы, что означает одно и то же. На Вукола, как и накануне, особое внимание уделялось буренкам — заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Животных кормили вкусным кормом, а помещение окуривали чабрецом, чтобы телята рождались крепкими, а молоко было вкусным.
Считалось, что 19 февраля показывает, каким будет следующий месяц. Так, если день холодный, то март будет теплым, вся весна выдастся бурной, а лето — жарким и сухим.
О потеплении говорят и птицы. Если они садятся на верхушки деревьев, то обязательно придет тепло. То же самое говорят и мыши: они вылезают из своих укрытий и бегают по снегу.
Можно наблюдать и за зарей. Если они фиолетовая или золотистая, то погода будет хорошей.
Стоит внимательно присмотреться к домашним кошкам и собакам. Если животные ложатся на что-то мягкое и теплое и прикрывают нос лапой — скорый мороз чувствуют.