Россиян предупредили, почему не стоит убирать снег с дачного участка

Кроме того, снег — это естественный источник воды. Когда весной на растениях распускаются молодые листья и образуются новые побеги, почва должна содержать большое количество влаги. Если снежный покров слабый и его недостаточно для эффективного увлажнения земли весной, дачные растения могут замедлить рост, что негативно скажется на их продуктивности, или они могут погибнуть, предупреждает Дроганова.
Уборка снега из сада и огорода негативно скажется и на продуктивности дачного хозяйства. Наоборот, необходимо поспособствовать образованию мощного снежного покрова. А если ваш участок расположен на открытом пространстве, где сильный ветер сдувает свежевыпавший снег, рекомендуется выстраивать ветрозащитные ограждения (щиты, сплошные заборы) или высаживать кустарники и деревья. Снег, счищенный с дорожек и крыш, лучше распределить по саду и огороду, советует эксперт.
Кстати, как ранее рассказывал Life.ru, февраль — хороший месяц, чтобы подготовить ваш загородный домик и участок к дачному сезону. Что нужно сделать и проверить в первую очередь, читайте в нашем материале.