Февраль 2024 года может побить рекорд по жаре
Волны высоких температур связаны с изменениями климата.
Волны высоких температур связаны с изменениями климата.
Метеорологи говорят, что февраль 2024 года может стать беспрецедентным лидером по количеству рекордов по жаре. Дело в том, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, и естественная климатическая модель Эль-Ниньо повышают температуру океанов и суши по всему миру, пишет The Guardian.
Ученый из Национального океанографического центра Великобритании рассказал, что темп нагревания планеты ускоряется. В последние недели потепление на 2 градуса по Цельсию превышает доиндустриальный уровень, хотя, по словам специалистов, это должно быть однократным пиковым воздействием Эль-Ниньо, если жара начнет спадать в последующие месяцы. Но в последнее время поведение климата стало более неустойчивым, из-за чего прогнозировать его становится труднее.
Только первая половина февраля потрясла метеорологов во многих странах. Так, в Марокко 12 метеостанций зафиксировали температуру выше 33,9°С, что стало не только национальным рекордом для самого холодного месяца, но и на 5 градусов превысило средний показатель июля. Также в Китае приостановили зимний фестиваль льда, так как три дня столбики термометров держались выше 0.
В первой половине этого месяца 140 стран побили месячные рекорды по жаре, что аналогично окончательным показателям за последние шесть рекордно жарких месяцев 2023 года и более чем в три раза за любой месяц до 2023 года.
Жара на поверхности океана также продолжает удивлять опытных наблюдателей и повышает вероятность сильных штормов. Так, температура поверхности моря в Атлантике такая же, какая отмечается в середине июля.
Франческа Гульельмо, старший научный сотрудник Copernicus, отметила, что сильное Эль-Ниньо — один из факторов глобального потепления. Каждая дополнительная тонна выбросов углекислого газа увеличивает давление на океаны. В некоторых районах аномальная жара также усилилась из-за слабых струйных течений, колебаний циркуляции в Северной Атлантике и сокращения аэрозольного загрязнения, из-за чего большая часть морей подвергается воздействию солнца.
Эль-Ниньо сейчас ослабевает, поэтому в экваториальной части Тихого океана температура должна пойти на спад с конца весны или начала лета. Если же этого не произойдет, ураганы на Земле станут более интенсивными, чем сейчас.
Специалисты предупреждают, что такие риски будут возрастать с каждым годом, если не сократить.
«Результаты будут не немедленными, но чем раньше мы примем меры, тем легче нам будет избежать неприятностей», — заключили ученые.
Ранее синоптик назвал последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году.
Анна Морозова