15:36 (мск), источник: Life.ru

Названы птицы — вестники весны, которые прилетают в конце февраля

Традиционные вестники весны в средней полосе, в Московской области — это грачи, скворцы и полевые жаворонки. Они прилетают первыми — иногда в конце февраля, но не позже середины марта. Об этом рассказал орнитолог, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

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«Традиционные вестники весны в нашей средней полосе, в Подмосковье — это грачи, скворцы и полевые жаворонки. Они прилетают самыми первыми, иногда даже ещё в конце февраля, а иногда в начале марта. В середине марта точно уже прилетают», — сказал эксперт в беседе с РИАМО.

По его словам, некоторые из этих птиц, например скворцы, грачи, чёрные дрозды, зарянки, сейчас даже остаются на зимовку в Москве. Специалист добавил, что довольно рано прилетают утки, цапли и многие другие. Заканчивается возвращение пернатых примерно в середине мая с прилётом стрижей, чечевицы, насекомоядных птиц — камышовок.

Ежегодно 19 февраля в России отмечается День орнитолога, этот праздник был установлен в 1983 году, тогда же и было создано Всесоюзное орнитологическое общество при академии наук СССР. С 1992 года оно называется Мензбировским орнитологическим обществом в честь основателя отечественной орнитологии, зоолога, зоогеографа, академика АН СССР, заслуженного профессора Императорского Московского университета (ныне МГУ имени Ломоносова) Михаила Мензбира (1855−1935).

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