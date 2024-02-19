Названы семена для огорода, которые стоит купить уже сейчас

«Не отказывайтесь от старых, проверенных временем сортов! Так вы будете защищены от провалов. Прогнозы, конечно, дело не слишком надежное, но лето обещают жаркое», — советует эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».
Покупая однолетники, специалист рекомендует попробовать в этот раз выбрать засухоустойчивые варианты. Краснов не исключил, что, возможно, с учетом такого прогноза, садоводы решат посадить побольше бахчевых культур. Также хорошие перспективы у стручковой фасоли, отмечает биолог.
С начала февраля в сетевых гипермаркетах— ажиотаж в отделах семян. Чаще покупают те, которые представлены со скидками. Цены варьируются следующим образом:
Ранее на Life.ru агроном раскрыл лайфхак с яблоком, который заставит дозреть неспелые авокадо и манго. Специалист призвал не выбрасывать их.