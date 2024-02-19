22:28 (мск), источник: Life.ru

Названы семена для огорода, которые стоит купить уже сейчас

До весны осталось всего чуть больше двух недель, дальше оттепель и начало дачного сезона. Поэтому уже сейчас пришло время закупаться семенами. Какие лучше приобрести заранее, рассказал биолог Михаил Краснов.

Источник: Freepik

«Не отказывайтесь от старых, проверенных временем сортов! Так вы будете защищены от провалов. Прогнозы, конечно, дело не слишком надежное, но лето обещают жаркое», — советует эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Покупая однолетники, специалист рекомендует попробовать в этот раз выбрать засухоустойчивые варианты. Краснов не исключил, что, возможно, с учетом такого прогноза, садоводы решат посадить побольше бахчевых культур. Также хорошие перспективы у стручковой фасоли, отмечает биолог.

С начала февраля в сетевых гипермаркетах— ажиотаж в отделах семян. Чаще покупают те, которые представлены со скидками. Цены варьируются следующим образом:

  • цветы-однолетники — от 10 до 185 рублей;
  • розы в упаковках — 350 рублей;
  • лилии (2 шт.) — от 180 рублей;
  • зеленные культуры — от 50 рублей;
  • томаты и огурцы не превышают 100 рублей.

Ранее на Life.ru агроном раскрыл лайфхак с яблоком, который заставит дозреть неспелые авокадо и манго. Специалист призвал не выбрасывать их.

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