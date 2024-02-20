Правда ли, что за вьюнок на даче можно получить штраф в 2024 году?
Правительство пополнило список запрещенных растений, содержащий наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Правительство пополнило список запрещенных растений, содержащий наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Правительство Российской Федерации внесло изменения в перечень растений, которые запрещено выращивать из-за того, что они сами, их части в первоначальном или переработанном виде могут оказывать наркотический или психотропный эффект. За присутствие на участке видов их перечня грозит как минимум штраф, как максимум — можно угодить в тюрьму. Что запретили выращивать на участках и какое наказание за это грозит — в справке aif.ru.
В списке теперь 18 растений — в феврале 2024 года перечень пополнили три наименования: Гармала (растение рода Peganum), Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor) и Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa). Как пишет издание ASIA-Plus, гармала и турбина распространены в Таджикистане. Они содержат психотропные алкалоиды — из-за соответствующего действия на состояние человека части этих растений используют в народной медицине и шаманских практиках. Наибольшее волнение у дачников вызывает Ипомея трехцветная: это популярный у россиян вьюнок, который сажают близ заборов и стен домов, — разрастаясь, он красиво оплетает опоры и обильно цветет. В список она попала из-за психотропных свойств семян. Специалисты в области биологии отмечают, что россияне понятия не имеют об опасности популярных лиан.
Нет. В списке запрещенных указан только один конкретный вид из семейства Вьюнковых — Ipomoea tricolor. Если рядом с названием растения в списке указан род, это значит, что запрещены все, а если вид, то разрешены все, кроме одного. Ипомея трехцветная обычно сине-голубого цвета с белыми полосками и золотистой или белой сердцевиной. Чтобы не ошибиться и не посадить на участке вьюнок вне закона, нужно внимательно читать описание, а именно латинское название на упаковке с семенами.
К уголовной ответственности гражданина могут привлечь, только если число растений достигнет крупного или особо крупного размера. В соответствии с Постановлением Правительства, крупный размер находится в пределах от 10 до 99 растений, а особо крупный начинается со 100 растений, за рядом исключений:
За культивацию растений из запрещенного списка в крупном размере грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Если число растений превысит особо крупный размер, то вариантов наказаний нет — только лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Что такое ограничение свободы, можно прочитать в материале aif.ru.
Да, есть. Нормы ст. 10.5.1 КоАП РФ применяют в случаях, когда число культивируемых растений не доходит до крупного размера. За такое правонарушение грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток для граждан, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Как предположил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Российской газетой», контролировать, что растет на участках у россиян, скорее всего, будут районные ЖЭКи, администрации муниципалитетов, правление СНТ. Адвокат Георгий Абшилава сообщил изданию, что ответственными за исполнением запрета «будет возложен на полицию, а именно — на подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Вероятно, будут осуществлять контроль и участковые инспекторы полиции, которые могут проверять дачные товарищества».