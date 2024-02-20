Эксперт предостерег от чтения прогнозов о самом жарком лете в России

«Почти наверняка можно сказать, что 2024 год будет теплее 2023-го. Но только применительно к приземной температуре воздуха по всему земному шару в целом. Не будет хоть сколько-нибудь существенного влияния Эль-Ниньо на температуру в России. Если бы мы были в Индонезии, Перу или даже в Калифорнии, можно было бы немало сказать, как Эль-Ниньо отразится на нас, но мы очень далеко. Это явление в основном Южного полушария, а экватор — это некая граница для воздушных масс. В Южном полушарии и в тропиках его эффект сильнее, даже добивает до Эфиопии или южной части Калифорнии, но до нас уже не добивает», — сказал Кокорин.
При этом, по его словам, скорее всего, предстоящим летом по всей планете повышение средней температуры будет рекордным, поскольку явление Эль-Ниньо наложится на долгосрочную тенденцию к росту температуры. Что касается России, климатолог предостерегает от чтения прогнозов о самом жарком лете. «Достоверно предсказать погоду летом в России можно будет только весной», — уточнил эксперт.
Природное явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от 2 до 7 лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Действие Эль-Ниньо началось во втором полугодии 2023 года и уже привело к обмелению Панамского канала, длительному простаиванию судов, логистическим проблемам и задержкам в поставках различных товаров.
Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что Эль-Ниньо может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья, а также приведет к возникновению угрозы «недоедания из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности».