Синоптик оценил риск сильной жары летом в России

«Все зависит, как Эль-Ниньо будет переходить в другую фазу. И более того, это все равно вероятностные оценки в зависимости от фазового перехода, то есть возможны варианты. Но риски есть, да», — сказал синоптик.
Он пояснил, что лето 2010 года начиналось по тому же сценарию — в фазе Эль-Ниньо.
«Но наибольший риск, если переходит в фазу Ла-Нинья в течение года. И даже тогда не 100% вариант, но повышенный риск, что высокая температура и жара [будут] на европейской территории России», — сообщил РБК собеседник.
Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного, но не более, чем на 3 градуса.
Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. Они сменяют друг друга каждые 2−7 лет.
Ученые, опрошенные Financial Times, в ноябре 2023 года также предупредили, что Эль-Ниньо может не отступить и в 2024 году. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2023 год под действием Эль-Ниньо стал самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год может стать еще теплее.
По оценке ВМО, действие Эль-Ниньо сохранится по меньшей мере до апреля 2024 года.