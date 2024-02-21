За какие удобрения на даче вас могут оштрафовать в 2024 году?
Эксперт разъяснил важность порядка хранения органики и неорганики.
Эксперт разъяснил важность порядка хранения органики и неорганики.
После внесения ряда изменений в текущее законодательство штрафоопасных занятий на даче заметно прибавилось. Заметно строже стали подходить к вопросам пожарной безопасности, соблюдения расстояний между границами и различными сооружениями и так далее. Кое-что коснулось и удобрений, без которых на даче обойтись трудно, а то и вовсе невозможно. Что имеется в виду?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— В данном аспекте не идет речи о перечне, номенклатуре удобрений. Все, находящиеся в открытой продаже, не запрещенные надзорными органами виды минеральных и органических удобрений, разумеется, дозволены к использованию и хранению на дачах граждан. Но вот что касается порядка этого самого хранения, то здесь есть нюансы.
Минеральные удобрения могут храниться в соответствии с инструкцией на упаковке, но обязательно в закрытых помещениях с уровнем влаги и температурой воздуха, предписанной для хранения. Ни в коем случае не могут храниться они на открытом воздухе, даже при условии укрытия их от дождя водоотталкивающими материалами.
Удобрения органические — навоз, перегной, торф и пр. — могут храниться на открытом воздухе при условии оборудования соответствующих площадок для хранения. Это могут быть ямы или хранилища на поверхности с бортиками и укрытием сверху. Главное — в обоих случаях — предотвращение попаданий удобрений в большом количестве на соседние земли или водоемы и системы водоснабжения. Например, смыве при сильных дождях. Все это предписывает новый, вступивший в прошлом году в действие «СП 53. 13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории гражданами садоводства…».
Возможные последствия смыва (или иного пути попадания вовне) удобрений, а равно нарушение порядка их хранения трактуется как причинение вреда окружающей среде и в соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ может наказываться штрафом. Для физических лиц его размер колеблется от 2 до 7 тысяч рублей.