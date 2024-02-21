15:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Что за «власьевские морозы» и когда они наступают?

Мощный азиатский антициклон охватил территорию Сибири. В некоторых регионах температура понизилась до −42 градусов.

Источник: РИА "Новости"

В конце февраля во многие регионы России приходит ощутимое похолодание, так называемые «власьевские морозы». Обычно они длятся один-три дня, хотя в 1940 году они продолжались 14 дней и были самыми продолжительными за весь период наблюдений.

Откуда взялось название?

Названия морозных периодов в народном календаре связано с почитанием святых и названием праздников. Ежегодно 24 февраля Православная церковь почитает святого Власия. Согласно преданию, Власий Севастийский жил на рубеже III—IV вв.еков в греческой провинции Каппадокия на полуострове Малая Азия, который тогда относился к Римской империи (ныне это турецкий город Сивас). На Руси христианского священномученика нередко из-за схожести имен отождествляли с древнеславянским богом Велесом — покровителем скота и множества природных явлений.

Какие приметы связаны с «власьевскими морозами»?

Власьевские морозы, согласно приметам, бывают очень сильными и по ним пытались узнать, какой будет погода в дальнейшем. В народе говорили, если снега к 24 февраля выпало много, то в мае должно быть так же много зелени, а оттепель на Власия — к приходу ранней весны.

Про этот день говорили: «Скотий бог — сшиби с зимы рог». Второго рога зимулишал Онисим Овчар, чей день выпадал на 28 февраля. После этого зима становилась безрогой, теряла силу и уже была нестрашна.

Поговорки и приметы

  • Пришел Власьев день, пришли и власьевские морозы.
  • Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги.
  • Пролилось маслице на дороги, уноси, зима, ноги!
  • Пришел Прохор да Влас — скоро весна у нас.

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