Что за «власьевские морозы» и когда они наступают?
Мощный азиатский антициклон охватил территорию Сибири. В некоторых регионах температура понизилась до −42 градусов.
Мощный азиатский антициклон охватил территорию Сибири. В некоторых регионах температура понизилась до −42 градусов.
В конце февраля во многие регионы России приходит ощутимое похолодание, так называемые «власьевские морозы». Обычно они длятся один-три дня, хотя в 1940 году они продолжались 14 дней и были самыми продолжительными за весь период наблюдений.
Названия морозных периодов в народном календаре связано с почитанием святых и названием праздников. Ежегодно 24 февраля Православная церковь почитает святого Власия. Согласно преданию, Власий Севастийский жил на рубеже
Власьевские морозы, согласно приметам, бывают очень сильными и по ним пытались узнать, какой будет погода в дальнейшем. В народе говорили, если снега к 24 февраля выпало много, то в мае должно быть так же много зелени, а оттепель на Власия — к приходу ранней весны.
Про этот день говорили: «Скотий бог — сшиби с зимы рог». Второго рога зимулишал Онисим Овчар, чей день выпадал на 28 февраля. После этого зима становилась безрогой, теряла силу и уже была нестрашна.