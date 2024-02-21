Шашлык на снегу. Как пожарить мясо на мангале зимой
Праздники в конце зимы — отличное время, чтобы выбраться на природу. А первый выезд — первый шашлык, как без него. Рассказываем, как правильно приготовить мясо на мангале в холодное время года.
Праздники в конце зимы — отличное время, чтобы выбраться на природу. А первый выезд — первый шашлык, как без него. Рассказываем, как правильно приготовить мясо на мангале в холодное время года.
Чем холоднее на улице, тем сложнее жарится шашлык на мангале. Когда холодно, ему нужен сильный жар от углей и больше времени на приготовление. Тем внимательнее нужно будет относиться к приготовлению шашлыка.
Если на улице ноль, то шашлык приготовить будет проще, чем если на улице −10 градусов. Не рекомендуем жарить шашлык при температуре меньше −15 градусов, придется провести на улице достаточно много времени, иногда нужно будет снимать перчатки, есть риск сильно замерзнуть.
Для зимнего шашлыка понадобится нажечь больше углей, чем для летнего варианта. Так как мясо прожаривается дольше, ему нужно больше жара.
Если вы используете дрова, то можно взять сухие березовые или полешки от фруктовых деревьев. Они дают очень хороший жар. Важно, чтобы дрова были сухими, на улице зимой вы, скорее всего, таких не найдете. Придется нарубить и принести в дом на просушку хотя бы на несколько дней. Или взять из дачной поленницы.
Если заготовленных дров нет, то проще купить березовый уголь в магазине. Положите в мангал побольше, растопите его с помощью газовой горелки, спиртовых таблеток. Не используйте жидкость для розжига, она не успевает прогореть на угле и дает неприятный запах.
Зимой лучше всего готовить то, что быстро прожаривается. Делайте шашлыки из курицы, рыбы, а еще можно сделать жареные колбаски или поджарить люля-кебабы.
Если берете свинину, баранину или говядину, то хорошо маринуйте мясо и нарезайте не слишком крупными кусками. Мы бы не рекомендовали жарить красное мясо при низкой температуре, если на улице температура ниже −7… −10 градусов. Уйдет много времени, мясо высохнет, вы замерзнете.
Нарезайте мясо небольшими кусками, не жарьте целые грудки или окорочка, разрезайте их на несколько частей. Если берете мясо, то нарезайте кусочками 2×2 или 2,5×2,5 см — они быстрее приготовятся.
Перед приготовлением мясо стоит хорошо мариновать в кисловатом растворе. Можно использовать маринад с добавлением лимонного сока, уксуса, мариновать мясо в кефире или вине. Хорошо мариновать в луковом соке, горчице. Можно использовать немного соевого соуса, мякоти киви или ананасов. Но с последними тремя ингредиентами нужно быть осторожнее, они сильно меняют структуру мяса, разрушают волокна — долго держать мясо в таких маринадах нельзя.
Не насаживайте мясо на шампуры плотно, между кусочками должно быть расстояние. Если жарите на решетке, то укладывайте куски свободно, чтобы между ними были просветы.
Подготовьте углей в два раза больше, чем вам бы понадобилось летом. Можно еще больше. Мясо должно быть на расстоянии 10−15 см от углей, не больше. Иначе жар не будет до него качественно доставать.
Больше углей, мясо — ниже, время приготовления увеличивается по сравнению с летним шашлыком. Технология жарки примерно такая же, как и летом. Можно усилить жар с помощью фольги, накрыть ею шампуры с шашлыком или решетку с мясом.
Если есть газовая пищевая горелка, то можно обжечь ею мясо, когда положите его на мангал, это поможет образованию корочки, сок не будет уходить из мяса.
Конечно, не забудьте тепло одеться, а главное, надеть хорошую обувь на толстой подошве, стоять на морозе придется немало. Также можно приготовить горячие напитки, например, чай или какао. А вот алкоголь лучше употреблять уже в теплом помещении, на морозе он не согревает, а дает только видимость тепла, после чего сосуды сужаются и вы замерзаете еще сильнее.