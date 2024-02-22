Хранить и квасить. Топ-5 новых сортов белокочанной капусты для дачи
Эксперт рассказал о наилучшем сочетании свежести и консервации.
Эксперт рассказал о наилучшем сочетании свежести и консервации.
Белокочанную капусту большинство дачников выращивает ради квашения (практически в каждой семье есть свой фирменный рецепт) и длительного хранения зимой — витамины всегда в цене. Исходя из этих двух принципов, многие и подбирают соответствующий сортимент. Что же можно порекомендовать для предстоящего сезона?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Если говорить о высоких вкусовых качествах — в том числе в квашеном виде — и максимальных сроках хранения в виде свежем, то в моем личном топе прочно занимает место сорт Каменная голова. Сорт поздний, кочан большой — до 6 кг, плотный, не склонный к рассыпанию и растрескиванию. Листья очень сочные, а кочерыжка при этом небольшая по размеру: при заготовке впрок отходы получаются минимальными. Кочаны могут безболезненно храниться 7−8 месяцев.
Столько же хранится неплохой сорт Зимовка 1474. Кочаны у нее поменьше — до 3−4 кг, но вкусовые качества выше всяких похвал. Сорт так же поздний, созревает до осенних заморозков, причем последние до минус 5 градусов переносит легко, не теряя ни в чем.
Отменная квашеная капуста получается из сорта Белоснежка. Кочаны обладают теми же достоинствами, что и предыдущем в списке: не склоны к растрескиванию, хранятся до 8 месяцев без проблем. Масса кочана — максимум 5 кг. В свежем виде вкус тоже хорош — Белоснежка содержит больше сахаров, чем вышеуказанные, отличаясь приятной пикантной сладостью.
Гибрид Агрессор F1 средне-поздний. Вкус в свежем и квашеном виде приличный, но уступает названным ранее сортам. Но есть у него неоспоримое достоинство, особенно ценное для начинающих и тех дачников, кто не может уделять огороду много времени. Агрессор практически не привлекает стандартных капустных вредителей и не подвержен большинству, присущих капусте болезней: от килы до черной ножки. Кочаны небольшие — максимум 2−3 кг, хранятся без потери качества до 5 месяцев.
Ну и было бы несправедливо не упомянуть не новинку, зато проверенный годами сорт Московская поздняя. Из ее кочанов (до 5 кг) получается отличный квашеный продукт, в свежем виде кочаны спокойно хранятся до 7 месяцев, а по содержанию редкого витамина U этот сорт превосходит все остальные.