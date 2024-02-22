Новую модель для долгосрочного прогноза погоды разработали в России

«Я надеюсь, что новая модель позволит повысить точность предсказания погоды и ее аномалий с заблаговременностью прогноза до четырех месяцев. Долгосрочный прогноз всегда формулируется в аномалиях — важно понять, какие характерные отклонения от нормы могут возникнуть, чтобы описать вероятность того или иного события, например, аномальной жары или аномального холода», — сказал Фадеев.
Он добавил, что разработанная технология также применима для прогноза аномалий погоды за полгода.
Эксперт подчеркнул, что новую модель планируется интегрировать в оперативную технологию Гидрометцентра России. Ей еще предстоит пройти оперативные испытания.
«Оперативные испытания идут до двух лет, после этого центральная методическая комиссия Росгидромета решает, достойна ли модель, чтобы ее использовать на практике. Спешить представлять ее к испытаниям самонадеянно, лучше потратить время на доработку и убедиться, что она хорошо работает, потому что в процессе испытаний ее менять нельзя», — пояснил ученый.
По его словам, в настоящее время одним из основных инструментов долгосрочного прогнозирования является глобальная модель атмосферы ПЛАВ, которая в последние годы была существенно усовершенствована.
«Но двигаться нужно дальше, и погода, и качество ее прогнозирования определяется не только атмосферной динамикой, но и процессами, которые происходят в океане. В частности, очень важно воспроизводить динамику морского льда. Поэтому сейчас естественным образом развитие модели ПЛАВ идет в направлении ее соединения с моделями океана и морского льда. Если мы сможем явно воспроизводить процессы в океане, мы с большей точностью сможем говорить о том, как океан и атмосфера повлияют друг на друга, и эти совместные эффекты позволят рассчитывать на более точный прогноз погоды», — рассказал Фадеев.