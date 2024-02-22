Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Что это значит
Госдума приняла в первом чтении закон о защите земли от борщевика.
Госдума приняла в первом чтении закон о защите земли от борщевика.
Владельцев земельных участков могут обязать самостоятельно бороться с борщевиком. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. РБК Life разбирался, что изменится, в случае вступления закона в силу.
Борщевик Сосновского — опасное для человека растение, сок которого под влиянием солнечных лучей способен вызывать сильные ожоги. На территории России насчитывается 40 видов борщевика, но не все из них опасны. Однако в Сибири, например, встречается борщевик сибирский, стебли которого даже используют в еду.
Поправки вносят в ст. 13 Земельного кодекса России. В пояснительной записке говорится, что борщевик Сосновского опасен для природных экосистем, а также для людей. Эфирные масла, содержащиеся в борщевике, при попадании на кожу приводят к острым дерматитам, протекающим по типу ожогов.
Также отмечается, что растение имеет повышенную репродуктивную способность и может давать до 20 тыс. семян. «Поэтому повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима также для обеспечения комфортной жизни людей», — подчеркнули авторы проекта.
По словам инициаторов, несмотря на предпринимаемые региональными властями меры, распространение борщевика Сосновского в России не снизилось. Депутаты считают причиной этого позицию владельцев земельных участков. Те, по их мнению, либо не проводят мероприятия по борьбе с растением, либо осуществляют их с нарушением сроков или способами, которые не приводят к гибели борщевика. Кроме того, некоторые владельцы участков якобы не предоставляют к ним доступ для проведения обработки по уничтожению борщевика.
«Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением», — заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Согласно законопроекту, обязанности по защите земель должны закрепить за собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами участков. При этом определять перечень инвазивных (прим. — специально или непреднамеренно распространенный на новых территориях, где подвергает угрозе существования другие виды) растений, а также меры по борьбе с ними будет правительство.
Законопроект об обязанностях землевладельцев бороться с борщевиком группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму в октябре 2023 года. Тогда инициаторы предлагали закрепить штраф за нарушение до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 700 тыс. руб. — для юридических. Пока же штрафы за неистребление борщевика на участках могут назначать региональные власти.
В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
В 2015 году борщевик был официально признан сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры. При этом сообщество по борьбе с этим растением «Антиборщевик» обратило внимание, что