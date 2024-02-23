04:06 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали в Москве осадки и плюсовую температуру 23 февраля

Облачно с прояснениями, небольшие осадки и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 23 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже −1.

В Московской области прогнозируют от −2 до +3 градусов, ночью похолодает до −3.

Ожидается южный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее, 22 февраля, синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в праздничные выходные. По словам эксперта, сильных осадков на выходных в столице не ожидается. Температура будет повышаться до положительных значений.

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До этого, 21 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в праздничные дни, начиная с 23 февраля, в Москве ожидается теплая для февраля погода, характерная для третьей декады марта. По его словам, начиная с 22 февраля температура в столице будет выше климатической нормы на 3−4 градуса, а 23, 24 и 25 февраля — на 5 градусов.

При этом ранее, 17 февраля, Татьяна Позднякова рассказала москвичам, когда в столицу придет метеорологическая весна. Она отметила, что ее стоит ожидать после 20 марта.

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