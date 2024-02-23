В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,3
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 896 км к югу от города Анга-Роа с населением около 3,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Угроза цунами не объявлялась.